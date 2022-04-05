В конце прошлой недели правительство решило отменить требование о ношении масок. Требование о предъявлении паспорта вакцинации в учреждениях обслуживания отменили еще раньше.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Уменьшила ли отмена ковидных ограничений нагрузку на полицию?
Уменьшила ли отмена ковидных ограничений нагрузку на полицию?
Идаский префект ТАРВО КРУУП:
- На самом деле мы стали сворачивать свою деятельность по контролю выполнения ковидных требований с начала войны в Украине и даже раньше. Причиной стало то обстоятельство, что из-за войны надо направлять ресурсы на другое. Уже введение контроля на внутренней границе между Эстонией и Латвией требует направления туда приличного ресурса. В такой ситуации пришлось решать, что уместнее.
По сути, мы уже несколько месяцев назад отмечали, что с ношением масок положение хорошее, да и ходить по увеселительным заведениям с учетом ситуации больше не нужно было.
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