ОДИН ВОПРОС ⟩ Уменьшила ли отмена ковидных ограничений нагрузку на полицию?

- На самом деле мы стали сворачивать свою деятельность по контролю выполнения ковидных требований с начала войны в Украине и даже раньше. Причиной стало то обстоятельство, что из-за войны надо направлять ресурсы на другое. Уже введение контроля на внутренней границе между Эстонией и Латвией требует направления туда приличного ресурса. В такой ситуации пришлось решать, что уместнее.