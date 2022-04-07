МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.04-13.04 ⟩ Фольклорный праздник в Кохтла-Ярве, постановки по пьесам Чехова, в Нарве забег "Перелеска"

КУЛЬТУРА

Четверг, 7 апреля

* В Нарвской арт-резиденции в 18.00 - встреча с художницей Хелен Кнуп (Норвегия).

Пятница, 8 апреля

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - сказочная драма "Глубокое отражение". Билет - 12-21 евро.

Суббота, 9 апреля

"Красная Шапочка", кукольный музыкальный спектакль театра "Туулевески". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Красная Шапочка", кукольный музыкальный спектакль театра "Туулевески". Билет - 9,90 евро, для детей младше 3-х лет бесплатно. Информация по тел. 334 2000.

* В Кивиылиском народном доме в 12.00 - концерт Тоомаса Анни. Бесплатно.

* В Вахтраском центре творчества Кохтла-Ярвеского центра культуры в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров: концертно-развлекательная программа "И в шутку, и всерьез...". Билет - 3 евро.

* В клубе "Сомпа" в 15.00 - спектакль "Юбилей" народного коллектива "Teatri koda", пьеса-шутка в одном действии по пьесе Антона Павловича Чехова. Билет - 5 евро.

Воскресенье, 10 апреля

* В Кийкласком народном доме в 12.00 - день духовой музыки. Урок и совместное музицирование Эстонского общества духовой музыки. Выступают ида-вирумааские оркестры. Приветствуют кийклаская женская танцевальная группа "Kiigelind" и кийклаский мастер шуток.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - детский конкурс песни "Jõhvi laulukevad 2022". Вход бесплатный.

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "Королевство секретов". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.

* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 13.00 - фольклорный праздник "Фрагменты народной культуры". Гость программы - НКО "Poola Klubi "Polonez" (Нарва). С фольклорной программой выступит женская группа танцевального ансамбля "Virulane" Кохтла-Ярвеского центра. Вход бесплатный.

Эна Метс. Фото: Sille Annuk

* В Тойласком общественном доме в 15.00 - салонный вечер "Armastuslood muusikas" / "Истории любви в музыке". На весеннем салонном вечере гид, терапевт, рассказчица Эна Метс и народный музыкант, аккордеонист и композитор Кульно Мальва переплетают истории любви с аккордеонными медитациями. Вход свободный. Открыто салонное кафе. Дополнительная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.

Понедельник, 11 апреля

В главных ролях спектакля "Onu Vanja" Юлле Лихтфельдт и Ханнес Кальюярв. Фото: Rakvere Teater

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Onu Vanja" / "Дядя Ваня", спектакль Раквереского театра по произведению Антона Павловича Чехова. На эстонском языке. Билет - 15-17,90 евро.

Среда, 13 апреля

* В Тудулиннаской библиотеке в 13.00 - открытие выставки цифровых иллюстраций Маде Бальбат.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Bachiga kosmoses" / "В космосе с Бахом": Яак Соояэр (гитара), Иво Силламаа (клавесин), струнный квартет "Prezioso". В концерте "В космосе с Бахом" прозвучат камерные циклы и сольные номера, в которых музыка Баха не связывается и не изменяется, но электричество и импровизационные интермедии создают новую среду для музыки Баха и уводят слушателя по другим траекториям. Билет - 13-17 евро.

СПОРТ

Пятница, 8 апреля

* В Нарвском спортцентре в 19.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, турнир за 5-8-е места: "Narva United FC" - "Rummu Dünamo".

Суббота, 9 апреля

* В Нарве в Йоаорге в 10.00 - нарвский забег "Перелеска".

* В Нарвском спортцентре в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по художественной гимнастике.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском стадионе с искусственным газоном в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Viimsi JK".

* В Силламяэ в спортцентре "Калев" - народная лига по баскетболу: "Sillamäe SK" - "Jõhvi kossutiim".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "Vaprus" (Пярну).

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Rapla korvpallikool".

Воскресенье, 10 апреля

* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Helios" (Тарту).

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа).

РАЗНОЕ

Суббота, 9 апреля

* В Пагариском общественном доме в 11.00 - семейный день "Kevade ootuses" / "В ожидании весны". Вместе мастерим, играем и печем блинчики. В библиотеке - полчаса с книгой. "Hea lasteraamat 2021" / "Лучшая детская книга - 2021".

* В каминном зале Куремяэской библиотеки в 11.00 - утро мастеров и погружение в мир книги.

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тетушки Реэт. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.

Воскресенье, 10 апреля

* В клубе "Сомпа" в 12.00 - мастер-класс по росписи деревянных ложек. Руководитель Галина Максимова. Вход свободный.

Среда, 13 апреля

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.

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