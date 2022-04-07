ОДИН ВОПРОС ⟩ В каких регионах Эстонии имеются сирены воздушной тревоги?

- В Эстонии решения по оповещению имеются при предприятиях, где велика угроза несчастного случая. Эти решения предназначены для предупреждения жителей в случае химической аварии, однако эти сирены можно включить и при другой необходимости. Таких предприятий, на которых есть сирены, в Эстонии 56, они расположены в Таллинне, Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Пярну, Тартумаа, Вильянди, Пылва и Валга.

По оценке Спасательного департамента, в зоне действия сирен этих предприятий находятся 290000 жителей Эстонии. Кроме этого, заканчивается разработка привязанной к местности государственной системы мобильного оповещения об опасности, которую мы сможем использовать с июня 2022 года. Это решение позволит нам очень быстро отправлять на мобильные телефоны людей, находящихся в определенных регионах, оповещения об угрозе на разных языках, а также руководство к действиям, и это более содержательное решение, чем тревожный сигнал сирены.