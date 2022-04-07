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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сын ударил отца-пенсионера

1-4 апреля 2022 г.
Северное побережье
Сын ударил отца-пенсионера
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Полиция получила сообщение, что 4 апреля в квартире на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 35-летний мужчина ударил своего 72-летнего отца.

Полиция задержала сына в качестве подозреваемого.

Мошенник прельстил жертву посылкой

В полицию поступило сообщение, что 1 апреля 40-летняя жительница Нарвы получила сообщение, что ей пришла посылка. Для получения посылки требовалось нажать на содержавшуюся в сообщении ссылку и ввести банковские пароли. Потерпевшая так и сделала, а позднее обнаружила, что на ее счете забронировано 421 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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