СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сын ударил отца-пенсионера

Мошенник прельстил жертву посылкой

В полицию поступило сообщение, что 1 апреля 40-летняя жительница Нарвы получила сообщение, что ей пришла посылка. Для получения посылки требовалось нажать на содержавшуюся в сообщении ссылку и ввести банковские пароли. Потерпевшая так и сделала, а позднее обнаружила, что на ее счете забронировано 421 евро.