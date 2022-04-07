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СПАСАТЕЛИ ⟩ Пожилой мужчина погиб при пожаре

4-5 апреля 2022 г.
Северное побережье
Пожилой мужчина погиб при пожаре
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

4 апреля после полудня спасателей вызвали в деревню Пеэтерристи в Нарва-Йыэсуу, где горела летняя кухня. 

Сосед заметил, что хлопотавший возле постройки 83-летний мужчина внезапно упал. Врачам скорой помощи не удалось его реанимировать.

Спасатели потушили охваченную огнем кухню и горевшую вокруг нее на площади около 50 квадратных метров сухую траву. Причиной пожара могла стать небрежность при разведении костра.

Что стало причиной смерти - пожар или недомогание, установит судебно-медицинская экспертиза. 

Соседке потребовалась помощь ночью

5 апреля около двух часов ночи жилец многоквартирного дома на Таллиннском шоссе в Нарве услышал, как пожилая женщина в соседней квартире зовет на помощь.

Благодаря тому, что у соседа имелись ключи, спасатели проникли в квартиру, не взламывая дверь, и обнаружили женщину лежащей на полу. Пострадавшую передали врачам скорой помощи. 

Спасатели ездили тушить подгоревшие булочки

4 апреля около полудня в продуктовом магазине на улице Кооли в Кохтла-Нымме автоматическая система пожаротушения подала сигнал тревоги.

На месте спасатели выяснили, что система сработала из-за подгоревших в микроволновой печи булочек. Спасатели устранили угрозу и проветрили магазин.

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