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Количество переживших травму детей и молодежи удвоилось

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Количество переживших травму детей и молодежи удвоилось
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Яко Салла сказал, что из-за войны в Украине у нас появилось десять тысяч детей и молодых людей, имеющих потенциальные травмы. Это столько же, сколько детей и в Эстонии ежегодно нуждаются в помощи.
Яко Салла сказал, что из-за войны в Украине у нас появилось десять тысяч детей и молодых людей, имеющих потенциальные травмы. Это столько же, сколько детей и в Эстонии ежегодно нуждаются в помощи. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Эстонию прибыли из Украины десять тысяч детей и молодых людей, изможденных как самой войной, так и бегством от нее. В Йыхвиском концертном доме специалисты со всей страны, а также из-за рубежа обсудили, как лучше помочь молодежи, пережившей травматический опыт.

- Десять тысяч - это столько же, сколько детей, нуждающихся в помощи, мы ежегодно выявляем по всей Эстонии. То есть у нас появилось еще столько же детей, сколько всего в Эстонии нуждаются в помощи, и они пережили потенциальные травмы, - сказал руководитель службы помощи жертвам и профилактики Департамента социального страхования Яко Салла на конференции, проводившейся в Йыхвиском концертном доме в течение двух дней.

По его словам, справляться в чужой среде им помогает то, что они бежали от войны большей частью вместе с матерями или бабушками-дедушками.

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