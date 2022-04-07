Количество переживших травму детей и молодежи удвоилось

- Десять тысяч - это столько же, сколько детей, нуждающихся в помощи, мы ежегодно выявляем по всей Эстонии. То есть у нас появилось еще столько же детей, сколько всего в Эстонии нуждаются в помощи, и они пережили потенциальные травмы, - сказал руководитель службы помощи жертвам и профилактики Департамента социального страхования Яко Салла на конференции, проводившейся в Йыхвиском концертном доме в течение двух дней.