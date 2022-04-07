ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Можем ли мы предложить достаточную защиту жертвам насилия?

У Эстонии не было такого опыта, когда приходилось бы заниматься таким большим количеством военных беженцев, как сейчас в случае бежавших от войны в Украине людей, большинство из которых - женщины и дети. Травмы, которые пришлось пережить в связи с войной этим детям, разные. Прибывших детей столько же, сколько имелось у нас до этого и своих детей, нуждающихся в психологической помощи, то есть теперь таких детей у нас вдвое больше.

То, каким образом мы сможем помочь им в ситуации, когда у нас еще до начала войны имелись трудности с обеспечением психологической помощи из-за нехватки специалистов, станет, очевидно, крепким орешком для государства. Однако помочь надо всем нуждающимся в помощи, это ясно.

Вторая тема, о которой мы пишем, - семейное насилие - не так нова, но тем не менее актуальна уже долгое время. Государство давно считает занятие этой областью приоритетным. Ведь вопрос не только в выявлении и наказании применившего насилие, но и в помощи и консультации для жертвы (и самого применившего насилие), а также в понимании, что такое насилие воспроизводит себя, если рассматривать такие случаи, как "внутрисемейное дело", как это было принято когда-то в обществе.