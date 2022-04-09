ОПРОС ⟩ Надо ли запретить георгиевские ленточки?

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Калев НАУР, пенсионер, бывший преподаватель: - Запретить, потому что они ни с чем не связывают эстоноземельцев. Даже русскоязычные люди, живущие в Эстонии, не знают, что значит этот символ: из истории Российской империи - это гвардейский знак. В 1943 году ленту придумал Сталин, а в 1917 году за георгиевские кресты расстреливали... Люди надевают, не зная своей истории. Их ничего не связывает с этой лентой, тем более эстонцев. С точки зрения истории для нас она ничего не значит.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сергей СУРКОВ, пенсионер: - Нет. Потому что это символ победы над фашизмом. Что случится, если кто-то в праздничный день 9 мая их наденут в память о погибших в прошлой войне. Это всего лишь знак, что потомки благодарны и чтят память своих предков. Кому от этого плохо?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Владимир ДУДАРОВ, пенсионер: - Конечно, не надо запрещать. Глупое предложение, ведь георгиевская ленточка не символ оккупации, георгиевские кресты давали за заслуги. Вся эта шумиха поднялась из-за войны России с Украиной, но при чем здесь праздник Победы?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сергей КОСАР, оператор: - Не надо, потому что это только символ. Какую опасность могут представлять ленточки? У меня ее нет, но если кто-то предложит, надену просто из солидарности - в честь памятного дня.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ирина КОЧУЕВА, мама детской деревни SOS: - Запрещать совсем не следует, это ведь инициатива людей. Возможно, на этот период стоит всем подумать, как вести себя более деликатно и уважительно к другим вообще. Пусть человек сам решает для себя, надеть или нет. Я не надену, потому что вообще не сторонник любой атрибутики и символики. Важнее, что у человека внутри, что он чувствует и как относится к событиям. Символика - на втором плане.