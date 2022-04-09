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ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ ⟩ Рассказы людей из эпицентра войны выворачивают душу

Ирина Кивисельг
, журналист
Рассказы людей из эпицентра войны выворачивают душу
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Юлия Ауг быстро написала тексты, сцены обсуждаются вместе.
Юлия Ауг быстро написала тексты, сцены обсуждаются вместе. Фото: Vaba lava

Известная российская и эстонская актриса, режиссер и постановщик Юлия Ауг создает документальный спектакль о событиях в Украине. О том, как все началось и что сейчас происходит. О том, что переживают люди, разлученные войной. Премьера состоится 14 апреля в таллиннском театре "Vaba Lava", а 16 апреля постановку можно увидеть на нарвской сцене "Vaba Lava".

- Юлия, уже название спектакля "Х** войне. M*** sõda. Украина. Письма с фронта" говорит о вашем отношении к украинским событиям. Зрители могут неоднозначно отнестись к употреблению ненормативной лексики. Не боитесь протеста?

Юлия Ауг.
Юлия Ауг. Фото: Erakogu
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