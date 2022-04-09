ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ ⟩ Рассказы людей из эпицентра войны выворачивают душу

Известная российская и эстонская актриса, режиссер и постановщик Юлия Ауг создает документальный спектакль о событиях в Украине. О том, как все началось и что сейчас происходит. О том, что переживают люди, разлученные войной. Премьера состоится 14 апреля в таллиннском театре "Vaba Lava", а 16 апреля постановку можно увидеть на нарвской сцене "Vaba Lava".