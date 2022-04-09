СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Граждане России не хотят уезжать вовремя

7 апреля на Нарвском погранпункте проверили покидавшую Эстонию гражданку Российской Федерации 2000 года рождения, которая находилась на территории стран-членов шенгенской зоны без законного основания 26 дней, из них два дня в Эстонии. Женщина получила предписание покинуть Эстонию в течение семи дней и запрет на въезд на один месяц.

В тот же день на погранпункте проверили выезжавшую из Эстонии гражданку России 1971 года рождения, которая провела на территории стран-членов шенгенской зоны без законного основания 15 дней, из них один день в Эстонии. Женщина получила предписание покинуть Эстонию в течение семи дней и запрет на въезд на три месяца. Она направилась в Российскую Федерацию.

В четверг провели производство в отношении гражданина Российской Федерации 1974 года рождения, который находился в Эстонии без законного основания десять дней. В отношении лица составили предписание покинуть Эстонию в течение 20 дней и ввели запрет на въезд на шесть месяцев.

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