В четверг в Йыхви распахнул двери ресторан быстрого питания "KFC", специализирующийся на блюдах из курицы, приготовленных во фритюре.
ФОТО ДНЯ ⟩ В Йыхви теперь можно отведать курицу по-кентуккийски
В Йыхви теперь можно отведать курицу по-кентуккийски
Эта сеть, основанная в 1930 году в американском штате Кентукки, имеет рестораны в 140 странах мира. В Эстонии их девять. Первый ресторан в Ида-Вирумаа открылся два года назад в торговом центре "Fama" в Нарве.
В Йыхви для новой точки на 70 мест построено новое здание на парковке "Pargi Keskus".
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