ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Хелен Сильдна

Она не сдалась и не отряхнула пыль Ида-Вирумаа со своих стоп. Созданный ею фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva" с каждым годом набирал сил и превратился в одно из отличительных мероприятий приграничного города.

Однако нынешней весной Сильдна удивила снова. Она впервые привезет в Ида-Вирумаа также свой "фирменный фестиваль" "Tallinn Music Week", или TMW. В один день состоятся концерты сразу в шести-семи местах, на сцену выйдут лучшие музыканты Эстонии, а также интересные исполнители из-за границы. А в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе камерный хор Эстонской филармонии под управлением Тыну Кальюсте исполнит программу произведений Арво Пярта, имеющую очень многозначительное для нынешнего времени название "Дай нам мир".