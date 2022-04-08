КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Нет лучшего времени для изучения языка, чем сейчас

Если в прежние годы мы вывозили изучающих язык за пределы уезда, например, в Эстонский национальный музей, на Луковый путь, в Авинурмеский амбар деревообработки, то в период пандемии вкладывались в ида-вирумааский туристический сектор, который сильно пострадал. Это был наш сознательный выбор, чтобы оставлять деньги в своем уезде.

Для нас стало неожиданностью, что большинство не бывали ни в Нарвской крепости, ни в бастионе Виктория, ни в Силламяэ. Хотя речь шла о жителях нашего уезда, поездка по Ида-Вирумаа и для них становилась путешествием за открытиями.

- Хватает ли преподавателей эстонского языка, если учесть, что объем обучения все время растет?

- Мы действуем на рынке обучения больше двадцати лет. Преподаватели эстонского языка, которые были с нами, - это действительно наш золотой фонд. Я благодарна им за то, что они делают свою работу с душой.

Около тысячи учащихся в прошлом году мы охватили своими силами. Да, это был очень напряженный год, но мы справились. Если в уезде есть новые учителя, которые согласны прийти на работу в учебную фирму, то они, разумеется, приветствуются. Мы участвуем сейчас в новом тендере: летом государство планирует обучать эстонскому языку тысячи украинских военных беженцев в Ида- и Ляэне-Вирумаа.

- С наступлением коронавируса пришлось приспосабливаться, и начинавшие занятия в классах языковые группы после введения особого положения продолжили занятия в вебе. Теперь э-обучение в прошлом?

- Языковое обучение и сейчас не ограничивается только занятиями в классе. Как только началась пандемия, все наши преподаватели прошли подготовку по э-обучению. Мы очень вложились в свою технику, и у нас очень хорошо работает гибридное обучение. Коронавирус никуда не пропал, и если человек, заболев, не может прийти на урок, то участвует в гибридном обучении. Технически возможно, что человек как бы находится в классе: все видит и слышит.

Ирене Кяосаар. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Нынче учить эстонский язык может рекордное количество человек

В этом году на бесплатные курсы эстонского языка, организуемые Целевым учреждением интеграции, попадут четыре тысячи постоянных жителей. Кроме того, государство предлагает бесплатные курсы изучения языка десяти тысячам украинских военных беженцев, получивших временную защиту.

Целевое учреждение интеграции ищет в ходе гостендера фирмы языкового обучения, которые займутся этим летом обучением взрослых украинских военных беженцев эстонскому языку на уровень А1. В то же время целевое учреждение собирает контакты учителей-волонтеров.

- Наряду с эстонскими филологами для преподавания на уровень А1 подходят филологи иностранных языков, а также классные учителя, которые либо из чувства миссии, либо из желания подзаработать готовы потрудиться во время летнего отпуска. Контакты мы отправим фирмам языкового обучения, чтобы они смогли в случае необходимости привлечь к преподавательской работе дополнительные силы. Пока о себе дали знать около ста человек, - сказала руководитель Целевого учреждения интеграции Ирене Кяосаар.

Она добавила, что учителя - это ключевой вопрос, ведь деньги на обучение военных беженцев имеются.

- Мы получили от государства дополнительные деньги на обучение украинских военных беженцев эстонскому языку. Параллельно будут проходить запланированные бесплатные курсы эстонского языка для постоянных жителей на уровни A1, A2, B1, B2 и C1 - на них можно регистрироваться два раза в год или через консультантов Целевого учреждения интеграции. Следующая регистрация будет в конце лета.

Постоянным жителям Целевое учреждение интеграции предлагает в рамках разных программ в общем около четырех тысяч учебных мест. "В сумме 14 тысяч мест на бесплатное языковое обучение - это совершенно беспрецедентно для нашего учреждения, однако мы, как государство, находимся сейчас в исключительном положении", - отметила Кяосаар.

В то же время она заверила, что все желающие участвовать в курсах или другой деятельности по изучению языка могут это сделать. "Может быть, не сразу завтра, но через три месяца смогут. Наряду с языковыми курсами работу продолжают языковые кафе и клубы, есть и такие online-возможности, как "Keelerulett" и "Keelesõbrad".

"На большей части предприятий должность "эстонец" - уже прошлое"

Обучение эстонскому языку образует в Ида-Вирумаа самую большую часть обучений рынка труда.

Работодатели могут ходатайствовать об учебном пособии для развития знания эстонского языка работниками и делают это все чаще, сказала руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк (на фото).

Аннеки Теэлахк . Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

- Необходимость все расставляет по своим местам. Работодатель не может принимать на работу, так сказать, дополнительных людей, которые переводили бы другим на эстонский язык. На большей части предприятий должность "эстонец" - уже прошлое. Чем больше в организации специалистов и руководителей, тем больше нужен эстонский язык. Так же обстоит дело на предприятиях обслуживания, - констатировала она.

С помощью учебного пособия работодателю компенсируют расходы на обучение и, кроме того, выплачивают по желанию работодателя пособие за время, когда работник участвовал в обучении (за каждый час обучения - в размере минимальной почасовой платы). Из общей суммы расходов касса по безработице компенсирует от 50 до 80 процентов, но не больше 2500 евро на одного работника. Сначала работодатель сам несет все связанные с обучением работников расходы; пособие выплачивается на основании отчета о расходах.

- Обучение показывает, что работодатель заинтересован в развитии своих работников, а также проявляет заботу, если обучение эстонскому языку возможно организовать на рабочем месте и людям не нужно после рабочего дня идти куда-то для этого. Все-таки у каждого человека в сутках только 24 часа, - сказала Теэлахк.

Обучение эстонскому языку может выбирать по карте обучения и сам работник, если его знания эстонского языка недостаточно для развития в трудовой сфере и его средний доход в предыдущем календарном году был ниже 1553 евро в месяц.