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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дамы элегантного возраста выбирают элегантные танцы

Ирина Кивисельг
, журналист
Дамы элегантного возраста выбирают элегантные танцы
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Душевные композиции "Реверанса" прекрасно принимает публика, а танцоры с радостью дарят людям свое настроение.
Душевные композиции "Реверанса" прекрасно принимает публика, а танцоры с радостью дарят людям свое настроение. Фото: Igor Parv

Кто сказал, что в 70+ трудно станцевать кадриль, тарантеллу и даже канкан? Ансамбль "Реверанс" Кохтла-Ярвеского центра культуры с легкостью развеял этот миф - творческий коллектив отметил десятилетие, подарив свой юбилейный концерт горожанам.

В красивый весенний день "Реверанс" отметил и еще одну знаменательную дату - оказалось, что юбилейный концерт был 130-м! Немаленькая цифра для любительского коллектива, средний возраст участниц которого 71 год! Но при чем тут возраст, рост, телосложение и прочие нюансы? Главное, душа требует музыки и движения. А еще важнее - желание делиться своими умениями и эмоциями с другими. Танцоры, которых язык не повернется назвать "пожилыми", удивляли, умиляли и восхищали. 

Ансамбль "Реверанс"

  • Создан в январе 2012 года.
  • Состоит из 14 танцовщиц, включая руководителя Ольгу Халликсаар.
  • Общий возраст участниц ансамбля - 1000 лет.
  • За десять лет дали на сцене, улицах и площадях 130 концертов.
  • У коллектива множество наград за участие в конкурсах и фестивалях.
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