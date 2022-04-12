ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дамы элегантного возраста выбирают элегантные танцы

В красивый весенний день "Реверанс" отметил и еще одну знаменательную дату - оказалось, что юбилейный концерт был 130-м! Немаленькая цифра для любительского коллектива, средний возраст участниц которого 71 год! Но при чем тут возраст, рост, телосложение и прочие нюансы? Главное, душа требует музыки и движения. А еще важнее - желание делиться своими умениями и эмоциями с другими. Танцоры, которых язык не повернется назвать "пожилыми", удивляли, умиляли и восхищали.