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СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели освободили застрявшего в лифте ребенка

8-9 апреля 2022 г.
Северное побережье
Спасатели освободили застрявшего в лифте ребенка
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вечером 9 апреля встревоженный родитель сообщил в центр тревоги, что его ребенок застрял в лифте дома на бульваре Виру в Силламяэ.

Поскольку договор у товарищества, со слов обслуживающего предприятия, не охватывает выходные, то вмешаться и освободить ребенка из лифта пришлось спасателям. 

Подожгли ангар

Утром 9 апреля примерно в семь часов на улице Пуувилла в Нарве загорелся пустовавший ангар. К прибытию спасателей огнем было охвачено около 20 квадратных метров здания.

Пожар потушили примерно за два часа. Так как в ангаре никого не было, то и пострадавших не оказалось.

По первоначальной оценке, речь может идти о поджоге. 

Украинцев не пустили в Эстонию

8 апреля на Нарвском шоссейном пограничном пункте проверили следовавшего в Эстонию гражданина Украины 1974 года рождения, у которого не имелось необходимых для въезда в страну документов. На мужчину составили запрет на въезд и отправили его обратно в Россию.

10 апреля на Нарвском пограничном пункте по той же причине не пропустили в Эстонию мужчин 1986 и 1981 года рождения, имеющих гражданство Украины.

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