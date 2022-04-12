СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели освободили застрявшего в лифте ребенка

Поскольку договор у товарищества, со слов обслуживающего предприятия, не охватывает выходные, то вмешаться и освободить ребенка из лифта пришлось спасателям.

Подожгли ангар

Утром 9 апреля примерно в семь часов на улице Пуувилла в Нарве загорелся пустовавший ангар. К прибытию спасателей огнем было охвачено около 20 квадратных метров здания.

Пожар потушили примерно за два часа. Так как в ангаре никого не было, то и пострадавших не оказалось.

По первоначальной оценке, речь может идти о поджоге.

Украинцев не пустили в Эстонию

8 апреля на Нарвском шоссейном пограничном пункте проверили следовавшего в Эстонию гражданина Украины 1974 года рождения, у которого не имелось необходимых для въезда в страну документов. На мужчину составили запрет на въезд и отправили его обратно в Россию.