Вечером 9 апреля встревоженный родитель сообщил в центр тревоги, что его ребенок застрял в лифте дома на бульваре Виру в Силламяэ.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели освободили застрявшего в лифте ребенка
Поскольку договор у товарищества, со слов обслуживающего предприятия, не охватывает выходные, то вмешаться и освободить ребенка из лифта пришлось спасателям.
Подожгли ангар
Утром 9 апреля примерно в семь часов на улице Пуувилла в Нарве загорелся пустовавший ангар. К прибытию спасателей огнем было охвачено около 20 квадратных метров здания.
Пожар потушили примерно за два часа. Так как в ангаре никого не было, то и пострадавших не оказалось.
По первоначальной оценке, речь может идти о поджоге.
Украинцев не пустили в Эстонию
8 апреля на Нарвском шоссейном пограничном пункте проверили следовавшего в Эстонию гражданина Украины 1974 года рождения, у которого не имелось необходимых для въезда в страну документов. На мужчину составили запрет на въезд и отправили его обратно в Россию.
10 апреля на Нарвском пограничном пункте по той же причине не пропустили в Эстонию мужчин 1986 и 1981 года рождения, имеющих гражданство Украины.