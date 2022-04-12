СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Силламяэ погиб пешеход

Травмы пешехода оказались настолько тяжелыми, что он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Водитель скрылся с места происшествия. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Пьяный водитель стал виновником аварии

10 апреля около полудня на регулируемом перекрестке улиц И. Павлова и Кеск в городе Силламяэ 44-летний нетрезвый мужчина за рулем легкового автомобиля "Mercedes-Benz S350" врезался сзади в остановившийся на перекрестке легковой автомобиль "Peugeot Partner". 63-летнего водителя "Peugeot" доставили в Нарвскую больницу.

Ударил знакомую

Полиция получила сообщение, что 9 апреля в Кивиыли 47-летний мужчина ударил свою знакомую. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Кохтла-Ярве задержали агрессивного мужчину

В полицию сообщили, что 8 апреля в квартире на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 52-летний мужчина ударил 57-летнего мужчину. Полиция задержала обидчика в качестве подозреваемого.

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