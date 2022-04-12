ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы отрабатывали на учениях "Põhjakonn"?

- "Põhjakonn" - очень нужные для Северо-восточного оборонного округа учения, на которых мы смогли отработать взаимодействие оборонных подразделений.

Союзникам мы уготовили различные испытания, подготовленные нашими стойкими пехотинцами на полузакрытом ландшафте, скоординированные рассредоточенные боевые действия вместе с зональной обороной и контратакой. Большое спасибо подразделениям Северо-восточного оборонного округа, 1-й пехотной бригаде и союзникам из Великобритании, Дании и Франции за отличное и полезное сотрудничество, которое делает нас лучше в каждой боевой функции.