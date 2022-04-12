Учения Северо-восточного оборонного округа "Põhjakonn 2022" прошли на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии с 8 по 10 апреля в рамках учений "Bold Dragon". В учениях "Bold Dragon" участвуют более 2000 бойцов, в том числе 500 военнослужащих из Северо-восточного оборонного округа.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы отрабатывали на учениях "Põhjakonn"?
Что вы отрабатывали на учениях "Põhjakonn"?
Командир Северо-восточного оборонного округа и Вируской дружины подполковник ЯАНУС АЙНСАЛУ:
- "Põhjakonn" - очень нужные для Северо-восточного оборонного округа учения, на которых мы смогли отработать взаимодействие оборонных подразделений.
Союзникам мы уготовили различные испытания, подготовленные нашими стойкими пехотинцами на полузакрытом ландшафте, скоординированные рассредоточенные боевые действия вместе с зональной обороной и контратакой. Большое спасибо подразделениям Северо-восточного оборонного округа, 1-й пехотной бригаде и союзникам из Великобритании, Дании и Франции за отличное и полезное сотрудничество, которое делает нас лучше в каждой боевой функции.
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