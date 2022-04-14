Когда украинка Елена Стовпак пришла работать учителем английского языка в Кохтла-Ярвескую гимназию, она не предполагала, что будет преподавать там своим соотечественникам украинский язык и литературу.
Для подписчиков
УКРАИНСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА В КОХТЛА-ЯРВЕ ⟩ Елена Стовпак: "Хочу отдать Эстонии лучшее, что у меня есть"
Елена Стовпак: "Хочу отдать Эстонии лучшее, что у меня есть"
Елена выросла близ города Сумы и жила в Украине до 2017 года, когда во время учебы в магистратуре приехала в Нарвский колледж Тартуского университета.
Ключевые слова