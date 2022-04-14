УКРАИНСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА В КОХТЛА-ЯРВЕ ⟩ Елена Стовпак: "Хочу отдать Эстонии лучшее, что у меня есть"

Елена выросла близ города Сумы и жила в Украине до 2017 года, когда во время учебы в магистратуре приехала в Нарвский колледж Тартуского университета.

- Я была одной из десяти студентов из Украины и Грузии, которые попали в спонсируемую Министерством иностранных дел Эстонии замечательную программу, где мы изучали предметно-языковое интегрированное обучение. Информацию об этой возможности я нашла на сайте своего университета, - рассказывает Елена, окончившая Сумской государственный университет в 2018 году.