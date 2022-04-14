МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.04-21.04 ⟩ Документальная постановка о войне в Украине, пасхальный рынок в Ийзаку, чемпионат Эстонии по спортивной аэробике

КУЛЬТУРА

Пятница, 15 апреля

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - "Hing laulab!" / "Душа поет!", концерт вокальной студии "Singer's Club".

Суббота, 16 апреля

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "Королевство секретов". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - документальная постановка о войне на Украине "Х** войне. M*** sõda. Ukraina. Kirjad rindelt" / "Х** войне. M*** sõda. Украина. Письма с фронта". Запрещен до 16 лет. Билет - 16-22 евро.

Воскресенье, 17 апреля

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - день семейного отдыха (на эстонском и русском языках): "Päikse poole" / "К солнцу", спектакль кукольного театра "Draakonipesa", игровая программа и мастер-класс для детей. Билет - 10 евро.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 - концерт духовой музыки.

Понедельник, 18 апреля

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 13.00 - музыкальный молодежный спектакль "Jõud". Билет - 7 евро. Нежелателен для детей младше 13 лет.

"Professor sai värske õhu mürgituse". Фото: Facebook

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Professor sai värske õhu mürgituse", спектакль театра "Vana Baskini teatеr". Билет - 20-22 евро.

Среда, 20 апреля

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция "Sümfoonia muusikas ja arhitektuuris" / "Симфония в музыке и архитектуре".

Хейдит Кайо. Фото: Mihkel Maripuu

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - вечер встречи: главный редактор журнала "Eesti Naine", автор книги "Vestlused Priiduga. Lahutus" Хейдит Кайо. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

"Тšellopoisid". Фото: Facebook

* В кафе "KOHT37", расположенном в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии, в 18.00 - музыкальный вечер с дуэтом виолончелистов "Тšellopoisid". Бесплатно.

Четверг, 21 апреля

Евгений Колпаков. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - встреча с художником Евгением Колпаковым, презентация выставки.

* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 18.00 - "Virumaa dekameron" / "Вирумааский декамерон", дипломный спектакль первого выпуска отделения исполнительского искусства Кохтла-Ярвеской гимназии. Информация: kaevandusmuuseum.ee.

* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт из цикла "Под знаменем мира". Выступают Катарийна Мариа Китс (скрипка), Владимир Вирок-Столетов (виолончель), Ирина Захаренкова (фортепиано). В программе: Бетховен - Соната №14 (Лунная), Рахманинов - Соната для виолончели и фортепиано соль-минор, Скорик - Мелодия, Мендельсон - Фортепианное трио №2 до-минор. Перед концертом в 17.00 состоится экскурсия по экспозиции выставки "Вселенная Рериха" (на русском языке). Вход свободный.

СПОРТ

Пятница, 15 апреля

* В Вокаском Доме спорта в 14.00 - ночной баскетбол. Информация: www.toilasport.ee.

Суббота, 16 апреля

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по быстрым шашкам.

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - юношеский чемпионат Эстонии по вольной борьбе.

* В Силламяэ у спорткомплекса "Калев" в 12.00 - пасхальное ориентирование.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, турнир за 5-8-е места: "NPM Silmet Sillamäe" - "Sillamäe Alexela".

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - ФК "Welco II" (Тарту).