Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 15 по 21 апреля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.04-21.04 ⟩ Документальная постановка о войне в Украине, пасхальный рынок в Ийзаку, чемпионат Эстонии по спортивной аэробике
КУЛЬТУРА
Пятница, 15 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - "Hing laulab!" / "Душа поет!", концерт вокальной студии "Singer's Club".
Суббота, 16 апреля
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "Королевство секретов". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - документальная постановка о войне на Украине "Х** войне. M*** sõda. Ukraina. Kirjad rindelt" / "Х** войне. M*** sõda. Украина. Письма с фронта". Запрещен до 16 лет. Билет - 16-22 евро.
Воскресенье, 17 апреля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - день семейного отдыха (на эстонском и русском языках): "Päikse poole" / "К солнцу", спектакль кукольного театра "Draakonipesa", игровая программа и мастер-класс для детей. Билет - 10 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 - концерт духовой музыки.
Понедельник, 18 апреля
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 13.00 - музыкальный молодежный спектакль "Jõud". Билет - 7 евро. Нежелателен для детей младше 13 лет.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Professor sai värske õhu mürgituse", спектакль театра "Vana Baskini teatеr". Билет - 20-22 евро.
Среда, 20 апреля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция "Sümfoonia muusikas ja arhitektuuris" / "Симфония в музыке и архитектуре".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - вечер встречи: главный редактор журнала "Eesti Naine", автор книги "Vestlused Priiduga. Lahutus" Хейдит Кайо. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В кафе "KOHT37", расположенном в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии, в 18.00 - музыкальный вечер с дуэтом виолончелистов "Тšellopoisid". Бесплатно.
Четверг, 21 апреля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - встреча с художником Евгением Колпаковым, презентация выставки.
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 18.00 - "Virumaa dekameron" / "Вирумааский декамерон", дипломный спектакль первого выпуска отделения исполнительского искусства Кохтла-Ярвеской гимназии. Информация: kaevandusmuuseum.ee.
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт из цикла "Под знаменем мира". Выступают Катарийна Мариа Китс (скрипка), Владимир Вирок-Столетов (виолончель), Ирина Захаренкова (фортепиано). В программе: Бетховен - Соната №14 (Лунная), Рахманинов - Соната для виолончели и фортепиано соль-минор, Скорик - Мелодия, Мендельсон - Фортепианное трио №2 до-минор. Перед концертом в 17.00 состоится экскурсия по экспозиции выставки "Вселенная Рериха" (на русском языке). Вход свободный.
СПОРТ
Пятница, 15 апреля
* В Вокаском Доме спорта в 14.00 - ночной баскетбол. Информация: www.toilasport.ee.
Суббота, 16 апреля
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по быстрым шашкам.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - юношеский чемпионат Эстонии по вольной борьбе.
* В Силламяэ у спорткомплекса "Калев" в 12.00 - пасхальное ориентирование.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, турнир за 5-8-е места: "NPM Silmet Sillamäe" - "Sillamäe Alexela".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - ФК "Welco II" (Тарту).
* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "Paide linnameeskond".
Воскресенье, 17 апреля
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 9.00 - чемпионат Эстонии по спортивной аэробике.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; дуэты.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Tulevik" (Вильянди).
* В Силламяэ на поле с искусственным покрытием "Калева" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "Narva Trans U21".
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" - БК "HITO"/БК "Karjamaa".
Среда, 20 апреля
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "FCI Levadia" (Таллинн).
* В Кохтла-Нымме на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу среди женщин: "Phoenix"/"Trans" - "Saku Sporting".
Четверг, 21 апреля
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 19-й сезон, V тур. Новые команды должны зарегистрироваться не позднее 20 апреля: huvikeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6963.
РАЗНОЕ
Пятница, 15 апреля
* В Ийзакуском народном доме с 10.00 до 13.00 - Ийзакуский пасхальный рынок. Регистрация торговцев: www.elulaadikoda.ee или тел. 5623 3256.
Суббота, 16 апреля
* В Кохтла-Нымме по ул. Кооли, 2 с 11.00 - благотворительная весенняя ярмарка и "проветривание шкафов".
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тетушки Реэт. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 19.00 - праздничный вечер. Выступает Тоомас Анни, вечер ведет Рональдо Сильдник. Билет в предварительной продаже - 5 евро, на месте - 8 евро. Информация: kaisa.pukk@toila.ee, тел. 5350 1950.
Понедельник, 18 апреля
* В Ийзакуском доме природы в 17.00 - вечер природы "Aasta lind - metskurvits" / "Птица года - вальдшнеп". Лектор Яанус Эльтс.
Среда, 20 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.