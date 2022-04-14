СПАСАТЕЛИ ⟩ Сгорели 100 тонн сена

К моменту прибытия спасателей здание из этернита площадью 360 квадратных метров было охвачено огнем, загорелись также сложенные рядом покрытые пленкой рулоны сена. Два трактора сразу начали убирать сено из хранилища, и распространение огня удалось пресечь к половине четвертого вечера.

Работы по тушению продолжались всю ночь и даже еще во вторник. В тушении пожара участвовали спасательные команды из Йыхви, Кивиыли, Кохтла-Ярве, Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Раквере и Кунда, полевой руководитель и скорая помощь.