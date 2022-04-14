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СПАСАТЕЛИ ⟩ Сгорели 100 тонн сена

Северное побережье
Сгорели 100 тонн сена
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Примерно в десять часов утра 11 апреля в центр тревоги сообщили, что в поселке Эрра Люганузеской волости загорелось сенохранилище, в котором находилось около ста тонн сена.

К моменту прибытия спасателей здание из этернита площадью 360 квадратных метров было охвачено огнем, загорелись также сложенные рядом покрытые пленкой рулоны сена. Два трактора сразу начали убирать сено из хранилища, и распространение огня удалось пресечь к половине четвертого вечера.

Работы по тушению продолжались всю ночь и даже еще во вторник. В тушении пожара участвовали спасательные команды из Йыхви, Кивиыли, Кохтла-Ярве, Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Раквере и Кунда, полевой руководитель и скорая помощь.

По первоначальной оценке, возгорание могло начаться от искр из глушителя автомобиля

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