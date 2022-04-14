Пасха нынче празднуется в ситуации, когда в Европе идет война и из Украины в Эстонию прибыли тысячи беженцев.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Будет ли ваша пасхальная проповедь в этом году отличаться от обычной?
Будет ли ваша пасхальная проповедь в этом году отличаться от обычной?
Пастор Йыхвиского прихода святого Михаила ПЕЭТЕР КАЛДУР:
- В каком смысле? Я должен говорить о воскресении Владимира Путина?
Думаю, что все будет как всегда, потому что Пасха есть Пасха, и церковь празднует ее одинаково уже 2000 лет.
Может быть, выскажусь немного резко, но наше отношение к этому зачастую слишком либеральное. Разумеется, политическая ситуация меняется, и жизнь тоже меняется, поэтому о некоторых вещах мы не можем больше говорить так, как прежде. Но Пасха есть Пасха, никак иначе ее воспринимать нельзя.
Политическая ситуация важна для людей, это понятно. Но факта Пасхи как такового это не меняет.