ОДИН ВОПРОС ⟩ Будет ли ваша пасхальная проповедь в этом году отличаться от обычной?

Пастор Йыхвиского прихода святого Михаила ПЕЭТЕР КАЛДУР:

- В каком смысле? Я должен говорить о воскресении Владимира Путина?

Думаю, что все будет как всегда, потому что Пасха есть Пасха, и церковь празднует ее одинаково уже 2000 лет.

Может быть, выскажусь немного резко, но наше отношение к этому зачастую слишком либеральное. Разумеется, политическая ситуация меняется, и жизнь тоже меняется, поэтому о некоторых вещах мы не можем больше говорить так, как прежде. Но Пасха есть Пасха, никак иначе ее воспринимать нельзя.