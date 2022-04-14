Водитель, который в понедельник в первой половине дня насмерть сбил женщину на самокате, находился в состоянии алкогольного опьянения.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Водитель, насмерть сбивший человека, был пьян
11 апреля утром произошло дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе возле дома №1 на улице Кеск в Силламяэ, где 36-летний водитель легкового автомобиля "Saab 9-5", будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил 74-летнюю женщину, пересекавшую дорогу на электросамокате. Женщина скончалась на месте происшествия в машине скорой помощи. Водитель скрылся с места происшествия, но позднее был задержан.
Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвер Пялсинг сказал, что водители, употребившие алкоголь, неверно оценивают окружающую обстановку и не успевают вовремя среагировать на происходящее на дороге. "Человек, употребивший алкоголь, не должен садиться за руль даже для поездок на короткие расстояния. Если вы видите водителя, который ведет себя подозрительно, следует сообщить об этом в полицию по номеру 112", - сказал он.
Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефону 337 6008 или отправить электронное письмо на адрес: alan.vladimirov@politsei.ee.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.