СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Водитель, насмерть сбивший человека, был пьян

11 апреля утром произошло дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе возле дома №1 на улице Кеск в Силламяэ, где 36-летний водитель легкового автомобиля "Saab 9-5", будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил 74-летнюю женщину, пересекавшую дорогу на электросамокате. Женщина скончалась на месте происшествия в машине скорой помощи. Водитель скрылся с места происшествия, но позднее был задержан.

Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвер Пялсинг сказал, что водители, употребившие алкоголь, неверно оценивают окружающую обстановку и не успевают вовремя среагировать на происходящее на дороге. "Человек, употребивший алкоголь, не должен садиться за руль даже для поездок на короткие расстояния. Если вы видите водителя, который ведет себя подозрительно, следует сообщить об этом в полицию по номеру 112", - сказал он.