Кальви Кыва: Качество школьной еды не должно снизиться

С 2018 года школьный обед дотируется из госбюджета в размере один евро на ребенка в день, а самоуправления по мере сил добавляют денег к этой сумме.

В настоящее время больше всего проблем у предпринимателей, которые победили на гостендерах в то время, когда продукты питания стоили значительно или даже в разы дешевле, чем сейчас. Организаторы питания больше не в состоянии кормить детей на условиях, предусмотренных договором, и стоят перед выбором: доплачивать и через некоторое время обанкротиться или же отказаться от тендера.