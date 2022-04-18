Учебный центр Керсти Вылу собирает молодежь, не имеющую трудового опыта, и людей, которые надолго остались в стороне от рынка труда. Проект "Вместе справимся" укрепит их конкурентоспособность.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Перед долговременными безработными и молодежью открывается дверь в мир работы
Первая группа безработных, которая собирается с начала февраля, вселила в команду учебного центра Керсти Вылу уверенность в том, что они на верном пути.
- Подумали, что сделаем по-другому и посмотрим, работает это или нет. Группа в ближайшее время заканчивает, и мы видим, что эта синергия работает и взаимный обмен опытом между молодежью и долговременными безработными очень ценен, - сказала член правления учебного центра Керсти Вылу.
Состоятся два инфочаса
Учебный центр Керсти Вылу организует в ближайшее время два отдельных инфочаса:
- 26 апреля в 10 часов - инфочас на эстонском языке
- 28 апреля в 10 часов - инфочас на русском языке.
Более подробная информация есть на домашней странице: www.kvkoolitus.ee.
Новый подход устроил и финансирующих - проект учебного центра "Вместе справимся" финансирует Европейский социальный фонд.
По словам проектного руководителя учебного центра Алевтины Ермаковой, поначалу было сомнение, поладит и сплотится ли группа. "Как обучающие, так и консультанты подтвердили, что между участниками возник хороший контакт. У нас очень дружелюбная группа, в которой все поддерживают друг друга. Мы и сами удивлены, что все хорошо удалось".
Разный фон не мешает
Участники первой группы имеют очень разный фон: кто-то был безработным шесть месяцев, кто-то - тридцать лет. Тем не менее они нашли общий язык.
- Они - как маленькая семья, которой нравится собираться вместе. Может, в ходе этого произойдет какой-то щелчок и человек выйдет наконец на работу, - надеется Керсти Вылу. По ее словам, некоторые участники уже заключают трудовой договор.
Когда на помощь приходит индивидуальное консультирование?
* Психологическое консультирование может помочь, когда кажется, будто на поиск работы и устройство на работу влияет некая ситуация, которую сложно разрешить самостоятельно. Например, человек начал сомневаться в своих способностях и умениях или выход на рынок труда вселяет неуверенность.
* Потеря работы может значительно отразиться на доходах. Чтобы избежать появления долгов или чрезмерного роста уже имеющихся долгов, надо как можно быстрее обдумать, как справляться со своими обязательствами. Тут на помощь придет долговое консультирование.
* Карьерное консультирование помогает принимать связанные с трудовой жизнью решения и планировать карьеру. Консультирование охватывает темы как учебы и рабочего места, так и выбора профессии.
Источник: касса по безработице
Проектный руководитель становилась свидетелем того, как участники благодаря обучению, консультированию и совместным сборам стали более смелыми. "Например, один молодой человек вначале был очень сдержанным и замкнутым. Он долго просидел дома, не учился и не работал. Теперь он общается уже куда смелее", - рада Алевтина Ермакова.
Улучшение трудовой занятости молодежи и долговременных безработных долгие годы было в центре внимания государства и местных самоуправлений. Проект учебного центра Керсти Вылу вносит свой вклад в это.
Почему безработица опасна?
В Ида-Вирумаа уровень безработицы самый высокий в Эстонии - около 10%. Около 40% безработных пребывают в стенах дома дольше полугода. Молодежи среди безработных примерно 10%.
* Молодежная безработица может иметь далеко идущие личностные и социально-экономические последствия. Исследования показывают, что люди, которые не в состоянии в молодости найти работу, будут и позднее испытывать с этим трудности. У них выше вероятность получать меньшую зарплату и риск стать безработным в позднейшей жизни.
* Если человек долгое время был безработным, то возникает риск бедности и отверженности. Это влияет на его самооценку, умения и привычку работать.
Источник: касса по безработице, Министерство социальных дел
По словам Алевтины Ермаковой, активирование безработных полезно как для самих людей, так и для экономики, развития и безопасности всего региона. С учетом сокращения и старения населения Эстонии каждый работник очень важен.
Добавить разгона сорока людям
В апреле учебный центр Керсти Вылу ждет интересующихся на инфодни, чтобы укомплектовать новые группы - как эстоноязычные, так и русскоязычные. В проекте "Вместе справимся" смогут участвовать 40 человек.
Участникам предстоят мотивационное обучение, АВС диги-умений и практическое языковое обучение: для русских групп - эстонский язык, для эстонских групп - русский или английский язык.
В рабочем клубе участники научатся составлять мотивационное письмо и CV, встретятся с работодателями и получат знания о трудовом праве.
При необходимости участники могут договориться об индивидуальном консультировании (до 20 часов), если нужны, например, поддержка психолога или помощь, чтобы выкарабкаться из долгов.
- Время такое, что люди психологически сломлены и в долгах. И как психологическое, так и долговое консультирование - очень востребованные услуги, - подтвердила Керсти Вылу.
Участникам проекта платят стипендию и компенсируют расходы на проезд; например, в первой группе участвуют люди, приезжающие в Йыхви из Кохтла-Ярве, Тойла и Силламяэ. Организованы также кофейные паузы и обед. Люди, получающие пособие по безработице, во время участия в проекте его не теряют.
Прими участие в проекте "Üheskoos saame hakkama" ("Вместе справимся")
Целевая группа проекта:
* 16-29-летние
* долгое время находившиеся вне рынка труда.
Цель проекта:
* увеличение трудовой конкурентоспособности
* помощь в устройстве на работу
* удержаться на работе.
Проектные действия
Организатор учитывает потребности целевых групп и запланировал деятельность таким образом, чтобы каждый участник получил практические знания и рабочий инструмент, чтобы самостоятельно начать или продолжить трудовую жизнь.
Объем обучения: 110 часов для каждой группы.
Обучения
* Мотивационное обучение (36 академических часов)
* АВС диги-умений (34 академических часа)
* Практическое языковое обучение (40 академических часов)
Индивидуальное консультирование в случае необходимости:
* психологическое консультирование
* карьерное консультирование
* долговое консультирование.
Рабочий клуб
* Что происходит на рынке труда сейчас и каковы направления развития?
* Как составить CV и мотивационное письмо?
* Где искать работу?
* Каковы основные истины трудового права?
Участникам проекта платят стипендию и проездное пособие, а также предлагают обед.