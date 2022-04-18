КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Перед долговременными безработными и молодежью открывается дверь в мир работы

Первая группа безработных, которая собирается с начала февраля, вселила в команду учебного центра Керсти Вылу уверенность в том, что они на верном пути.

- Подумали, что сделаем по-другому и посмотрим, работает это или нет. Группа в ближайшее время заканчивает, и мы видим, что эта синергия работает и взаимный обмен опытом между молодежью и долговременными безработными очень ценен, - сказала член правления учебного центра Керсти Вылу.

Состоятся два инфочаса Учебный центр Керсти Вылу организует в ближайшее время два отдельных инфочаса: 26 апреля в 10 часов - инфочас на эстонском языке

28 апреля в 10 часов - инфочас на русском языке. Более подробная информация есть на домашней странице: www.kvkoolitus.ee.

Новый подход устроил и финансирующих - проект учебного центра "Вместе справимся" финансирует Европейский социальный фонд.

По словам проектного руководителя учебного центра Алевтины Ермаковой, поначалу было сомнение, поладит и сплотится ли группа. "Как обучающие, так и консультанты подтвердили, что между участниками возник хороший контакт. У нас очень дружелюбная группа, в которой все поддерживают друг друга. Мы и сами удивлены, что все хорошо удалось".

Разный фон не мешает

Участники первой группы имеют очень разный фон: кто-то был безработным шесть месяцев, кто-то - тридцать лет. Тем не менее они нашли общий язык.

- Они - как маленькая семья, которой нравится собираться вместе. Может, в ходе этого произойдет какой-то щелчок и человек выйдет наконец на работу, - надеется Керсти Вылу. По ее словам, некоторые участники уже заключают трудовой договор.

Когда на помощь приходит индивидуальное консультирование? * Психологическое консультирование может помочь, когда кажется, будто на поиск работы и устройство на работу влияет некая ситуация, которую сложно разрешить самостоятельно. Например, человек начал сомневаться в своих способностях и умениях или выход на рынок труда вселяет неуверенность. * Потеря работы может значительно отразиться на доходах. Чтобы избежать появления долгов или чрезмерного роста уже имеющихся долгов, надо как можно быстрее обдумать, как справляться со своими обязательствами. Тут на помощь придет долговое консультирование. * Карьерное консультирование помогает принимать связанные с трудовой жизнью решения и планировать карьеру. Консультирование охватывает темы как учебы и рабочего места, так и выбора профессии. Источник: касса по безработице

Проектный руководитель становилась свидетелем того, как участники благодаря обучению, консультированию и совместным сборам стали более смелыми. "Например, один молодой человек вначале был очень сдержанным и замкнутым. Он долго просидел дома, не учился и не работал. Теперь он общается уже куда смелее", - рада Алевтина Ермакова.

По словам Алевтины Ермаковой, активирование безработных полезно как для самих людей, так и для экономики, развития и безопасности всего региона. Фото: Matti Kämärä (Põhjarannik)

Улучшение трудовой занятости молодежи и долговременных безработных долгие годы было в центре внимания государства и местных самоуправлений. Проект учебного центра Керсти Вылу вносит свой вклад в это.