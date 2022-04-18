ФОТО ДНЯ ⟩ Увеличена предельная скорость движения

В нашем уезде она повышена только на коротком отрезке шоссе Таллинн - Нарва, но по всей Эстонии в общей сложности около двухсот километров отрезков, на которых разрешается ехать со скоростью 100, 110, а в светлое время суток - даже 120 километров в час.