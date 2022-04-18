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ФОТО ДНЯ ⟩ Увеличена предельная скорость движения

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Увеличена предельная скорость движения
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С понедельника на многих дорогах с разделительной полосой увеличена предельная скорость движения.

В нашем уезде она повышена только на коротком отрезке шоссе Таллинн - Нарва, но по всей Эстонии в общей сложности около двухсот километров отрезков, на которых разрешается ехать со скоростью 100, 110, а в светлое время суток - даже 120 километров в час.

Департамент транспорта в течение многих лет показывал хорошее чутье и особенно близкие отношения с небесной канцелярией, и можно полагать, что нынче зима завершилась. Поэтому водителям стоит сменить зимние шины на летние. Поторопиться должны в особенности те, кто использует шипованную резину.

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