С понедельника на многих дорогах с разделительной полосой увеличена предельная скорость движения.
ФОТО ДНЯ ⟩ Увеличена предельная скорость движения
Увеличена предельная скорость движения
В нашем уезде она повышена только на коротком отрезке шоссе Таллинн - Нарва, но по всей Эстонии в общей сложности около двухсот километров отрезков, на которых разрешается ехать со скоростью 100, 110, а в светлое время суток - даже 120 километров в час.
Департамент транспорта в течение многих лет показывал хорошее чутье и особенно близкие отношения с небесной канцелярией, и можно полагать, что нынче зима завершилась. Поэтому водителям стоит сменить зимние шины на летние. Поторопиться должны в особенности те, кто использует шипованную резину.
Ключевые слова