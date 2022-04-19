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СПАСАТЕЛИ ⟩ Рядом с горевшим сенохранилищем снова произошел пожар

14-16 апреля 2022 г.
Северное побережье
Рядом с горевшим сенохранилищем снова произошел пожар
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

16 апреля после полудня спасателям пришлось повторно тушить дымившиеся стога сена в поселке Эрра Люганузеской волости.

11 апреля там же горело сенохранилище, откуда сено вывезли в ходе работ по тушению. 

Камин в частном доме стал источником угара и опасных искр

14 апреля поздним вечером бдительный человек заметил, что из трубы двухэтажного жилого дома на улице Соо в Йыхви вылетают искры.

Пьяный владелец дома не увидел в этом проблемы, поэтому на место вызвали спасателей, которые обнаружили высокую концентрацию угарного газа в доме и возгорание в трубе. Спасатели проветрили помещения и потушили огонь в камине и трубе с помощью огнетушителя, после чего закрыли камин и проверили безопасность объекта.

Полиция запретила владельцу находиться в здании, поскольку он не сумел адекватно оценить опасность ситуации. Также спасатели запретили пользоваться камином, пока его не осмотрит специалист.

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