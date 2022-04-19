16 апреля после полудня спасателям пришлось повторно тушить дымившиеся стога сена в поселке Эрра Люганузеской волости.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Рядом с горевшим сенохранилищем снова произошел пожар
14-16 апреля 2022 г.
Рядом с горевшим сенохранилищем снова произошел пожар
11 апреля там же горело сенохранилище, откуда сено вывезли в ходе работ по тушению.
Камин в частном доме стал источником угара и опасных искр
14 апреля поздним вечером бдительный человек заметил, что из трубы двухэтажного жилого дома на улице Соо в Йыхви вылетают искры.
Пьяный владелец дома не увидел в этом проблемы, поэтому на место вызвали спасателей, которые обнаружили высокую концентрацию угарного газа в доме и возгорание в трубе. Спасатели проветрили помещения и потушили огонь в камине и трубе с помощью огнетушителя, после чего закрыли камин и проверили безопасность объекта.
Полиция запретила владельцу находиться в здании, поскольку он не сумел адекватно оценить опасность ситуации. Также спасатели запретили пользоваться камином, пока его не осмотрит специалист.