ГАЛЕРЕЯ ⟩ Творческая дама превращает "мусор" в искусство

У кохтлаярвески Натальи Прилипко ненужных вещей не бывает, потому что все, что "под ногами", она старается превратить в полезную вещь. Ее изделия уже несколько месяцев удивляют посетителей Кохтла-Ярвеского центра культуры. В начале года персональная выставка демонстрировалась в Вахтраском центре, в марте переехала в главное здание, а в мае ее ждут в клубе Сомпа. Причем каждый раз экспозиция обновляется - количество экспонатов прибавляется.