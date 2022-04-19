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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Творческая дама превращает "мусор" в искусство

Ирина Кивисельг
, журналист
Творческая дама превращает "мусор" в искусство
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Наталья Прилипко может создать декор из всего, что найдется под рукой или ногами.
Наталья Прилипко может создать декор из всего, что найдется под рукой или ногами. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

У кохтлаярвески Натальи Прилипко ненужных вещей не бывает, потому что все, что "под ногами", она старается превратить в полезную вещь. Ее изделия уже несколько месяцев удивляют посетителей Кохтла-Ярвеского центра культуры. В начале года персональная выставка демонстрировалась в Вахтраском центре, в марте переехала в главное здание, а в мае ее ждут в клубе Сомпа. Причем каждый раз экспозиция обновляется - количество экспонатов прибавляется.

Наталья Прилипко из тех людей, про которых говорят "руки растут откуда надо", а самые близкие уверяют, что у нее не бывает ненужных вещей - все приспособит в дело. Очевидно, так и есть - квартиру украшают замки из картонных коробок, старые газеты и пустые банки превращаются в уникальные вазы, даже из мандариновых корочек она умудряется смастерить ароматные подсвечники...

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