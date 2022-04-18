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Ученики сообщили об убийстве в школе - выяснилось, что пошутили

Эрик Калда
, журналист
Ученики сообщили об убийстве в школе - выяснилось, что пошутили
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У Йыхвиской основной школы сегодня после полудня стояли несколько полицейских патрулей, отреагировавших на поступившее от мальчишек сообщение "об убийстве".
У Йыхвиской основной школы сегодня после полудня стояли несколько полицейских патрулей, отреагировавших на поступившее от мальчишек сообщение "об убийстве". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Центр тревоги поднял сегодня в полдень на ноги как полицию, так и скорую помощь, когда получил сообщение об убийстве в Йыхвиской основной школе. Однако сообщение оказалось глупой шуткой.

Несколько полицейских автомобилей и бригада скорой помощи примчались в понедельник днем к расположенной на улице Яама основной школе, так как примерно в половине первого центр тревоги получил текстовое сообщение, что в Йыхвиской основной школе произошло убийство.

- После тревожного сообщения полиция начала собирать информацию, выяснять отправителя СМС и прочие более точные обстоятельства случившегося, - сообщила пресс-представитель Идаской префектуры Ольга Эскор.

Вскоре полиция установила телефон, с которого было отправлено сообщение. Отправителем оказался ученик 3-го класса этой же школы. "Угрозы чьей-то жизни не было. С ребенком побеседуют директор и школьный психолог", - сказала Эскор.

- Да, дети пошутили, такая вот дурацкая шутка третьего класса, - сказала директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон. По ее словам, с инцидентом связаны два ученика - один дал свой телефон другому, который и написал сообщение.

- Сначала мы подумали, что речь может идти об учениках 9-го класса, у которых в этот день был пробный экзамен, но нет, к счастью, они уже настолько большие, что так не шутят, - сказала Михкельсон.

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