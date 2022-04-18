Центр тревоги поднял сегодня в полдень на ноги как полицию, так и скорую помощь, когда получил сообщение об убийстве в Йыхвиской основной школе. Однако сообщение оказалось глупой шуткой.
Ученики сообщили об убийстве в школе - выяснилось, что пошутили
Несколько полицейских автомобилей и бригада скорой помощи примчались в понедельник днем к расположенной на улице Яама основной школе, так как примерно в половине первого центр тревоги получил текстовое сообщение, что в Йыхвиской основной школе произошло убийство.
- После тревожного сообщения полиция начала собирать информацию, выяснять отправителя СМС и прочие более точные обстоятельства случившегося, - сообщила пресс-представитель Идаской префектуры Ольга Эскор.
Вскоре полиция установила телефон, с которого было отправлено сообщение. Отправителем оказался ученик 3-го класса этой же школы. "Угрозы чьей-то жизни не было. С ребенком побеседуют директор и школьный психолог", - сказала Эскор.
- Да, дети пошутили, такая вот дурацкая шутка третьего класса, - сказала директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон. По ее словам, с инцидентом связаны два ученика - один дал свой телефон другому, который и написал сообщение.
- Сначала мы подумали, что речь может идти об учениках 9-го класса, у которых в этот день был пробный экзамен, но нет, к счастью, они уже настолько большие, что так не шутят, - сказала Михкельсон.