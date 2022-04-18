Ученики сообщили об убийстве в школе - выяснилось, что пошутили

Несколько полицейских автомобилей и бригада скорой помощи примчались в понедельник днем к расположенной на улице Яама основной школе, так как примерно в половине первого центр тревоги получил текстовое сообщение, что в Йыхвиской основной школе произошло убийство.

- После тревожного сообщения полиция начала собирать информацию, выяснять отправителя СМС и прочие более точные обстоятельства случившегося, - сообщила пресс-представитель Идаской префектуры Ольга Эскор.

Вскоре полиция установила телефон, с которого было отправлено сообщение. Отправителем оказался ученик 3-го класса этой же школы. "Угрозы чьей-то жизни не было. С ребенком побеседуют директор и школьный психолог", - сказала Эскор.

- Да, дети пошутили, такая вот дурацкая шутка третьего класса, - сказала директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон. По ее словам, с инцидентом связаны два ученика - один дал свой телефон другому, который и написал сообщение.