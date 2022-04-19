Полиция получила информацию о том, что 16 апреля в пабе на проспекте Выйду в Нарве 24-летняя женщина избила другую 24-летнюю женщину. Обстоятельства произошедшего выясняются.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Молодые женщины подрались в пабе
В Йыхви избили мужчину
В полицию поступило сообщение о том, что 15 апреля в квартире по Нарвскому шоссе в Йыхви двое мужчин избили 41-летнего мужчину.
Мужчина набросился на жену и сына
В полицию поступило сообщение о том, что 14 апреля в квартире по улице Харидузе в Йыхви мужчина избил жену и 19-летнего сына. Подробности произошедшего уточняются в рамках уголовного производства, возбужденного полицией.
Пожилой водитель совершил аварию
Днем 15 апреля на нерегулируемом перекрестке ул. Пушкина и ул. Раквере в Нарве 84-летний водитель автомобиля "Kia Picanto" не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю "Suzuki SX4", которым управлял 65-летний мужчина, в результате чего произошло столкновение. Находившаяся в автомобиле "Suzuki" 85-летняя женщина получила телесные повреждения и доставлена в Нарвскую больницу.
Мошенники выманили у молодой нарвитянки более 10 тысяч евро
23-летняя жительница Нарвы лишилась более 10 тысяч евро, последовав инструкциям мошенников. Жертве позвонил 15 апреля неизвестный человек, который представился работником "Google" и попросил ее установить программу "AnyDesk" под предлогом обеспечения безопасности. Женщина установила эту программу, а затем обнаружила, что на ее имя оформлены кредиты, а с ее банковского счета выполнены денежные переводы на чужие счета. Ущерб оценен в 10795 евро. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.