СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Молодые женщины подрались в пабе

В Йыхви избили мужчину

В полицию поступило сообщение о том, что 15 апреля в квартире по Нарвскому шоссе в Йыхви двое мужчин избили 41-летнего мужчину.

Мужчина набросился на жену и сына

В полицию поступило сообщение о том, что 14 апреля в квартире по улице Харидузе в Йыхви мужчина избил жену и 19-летнего сына. Подробности произошедшего уточняются в рамках уголовного производства, возбужденного полицией.

Пожилой водитель совершил аварию

Днем 15 апреля на нерегулируемом перекрестке ул. Пушкина и ул. Раквере в Нарве 84-летний водитель автомобиля "Kia Picanto" не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю "Suzuki SX4", которым управлял 65-летний мужчина, в результате чего произошло столкновение. Находившаяся в автомобиле "Suzuki" 85-летняя женщина получила телесные повреждения и доставлена в Нарвскую больницу.

Мошенники выманили у молодой нарвитянки более 10 тысяч евро

23-летняя жительница Нарвы лишилась более 10 тысяч евро, последовав инструкциям мошенников. Жертве позвонил 15 апреля неизвестный человек, который представился работником "Google" и попросил ее установить программу "AnyDesk" под предлогом обеспечения безопасности. Женщина установила эту программу, а затем обнаружила, что на ее имя оформлены кредиты, а с ее банковского счета выполнены денежные переводы на чужие счета. Ущерб оценен в 10795 евро. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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