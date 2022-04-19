В Ийзаку и Люганузе продолжается борьба против сворачивания школьного образования.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Борьба за сельские школы не проста
И хотя ситуации кажутся разными - в Ийзаку хотят закрыть гимназическую часть, а в Люганузе основную школу, - противников закрытия много как среди тех, кого это касается напрямую, так и среди прочих членов общины, находящих, что сворачивание таким образом школьного образования маргинализирует их родные места и вынудит людей уехать. Они считают, что только экономия и денежная выгода не могут являться аргументом для закрытия.
Вопрос сворачивания сельских школ зачастую очень эмоционален и раскалывает общины, и даже у тех членов волостного собрания, которые входят в поддерживающую реформу образования коалицию, может быть совершенно другое мнение об этом деле. Плохо выглядит то, что находящиеся теперь у власти перед выборами о своих планах закрытия не говорили, а, скорее, давали надежду, что на школы покушаться не будут. В то же время находящиеся у власти тоже понимают, что если вообще проводить в самоуправлении реформу образования, то надо делать это сейчас, пока до новых местных выборов достаточно времени.
Однако меньше года осталось до выборов в Рийгикогу, и, по крайней мере в Люганузе, находящиеся у власти "Isamaa" и Центристская партия получили знак ликвидаторов исторической эстоноязычной школы. Но может ли некая школьная война повлиять на результаты парламентских выборов? Состоявшееся в Кохтла-Ярве перед предыдущими парламентскими выборами сражение на ниве образования показало, что может, когда Центристская партия показала результат куда ниже ожидавшегося. Там тоже вопрос был в сохранении эстоноязычного образования в Ида-Вирумаа, чем объясняют свою битву также нынешние люганузеские борцы.