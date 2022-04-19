ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Борьба за сельские школы не проста

И хотя ситуации кажутся разными - в Ийзаку хотят закрыть гимназическую часть, а в Люганузе основную школу, - противников закрытия много как среди тех, кого это касается напрямую, так и среди прочих членов общины, находящих, что сворачивание таким образом школьного образования маргинализирует их родные места и вынудит людей уехать. Они считают, что только экономия и денежная выгода не могут являться аргументом для закрытия.

Вопрос сворачивания сельских школ зачастую очень эмоционален и раскалывает общины, и даже у тех членов волостного собрания, которые входят в поддерживающую реформу образования коалицию, может быть совершенно другое мнение об этом деле. Плохо выглядит то, что находящиеся теперь у власти перед выборами о своих планах закрытия не говорили, а, скорее, давали надежду, что на школы покушаться не будут. В то же время находящиеся у власти тоже понимают, что если вообще проводить в самоуправлении реформу образования, то надо делать это сейчас, пока до новых местных выборов достаточно времени.