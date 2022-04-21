Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 21 по 28 апреля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.04-28.04 ⟩ В Йыхви прозвучат Бетховен и Рахманинов, весенние концерты Нарвской музыкальной школы, мастер-классы на школьных каникулах
КУЛЬТУРА
Четверг, 21 апреля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - встреча с художником Евгением Колпаковым, презентация выставки.
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 18.00 - "Virumaa dekameron" / "Вирумааский декамерон", дипломный спектакль первого выпуска отделения исполнительского искусства Кохтла-Ярвеской гимназии. Информация: kaevandusmuuseum.ee.
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт из цикла "Под знаменем мира". Выступают Катарийна Мариа Китс (скрипка), Владимир Вирок-Столетов (виолончель), Ирина Захаренкова (фортепиано). В программе: Бетховен - Соната №14 (Лунная), Рахманинов - Соната для виолончели и фортепиано соль-минор, Скорик - Мелодия, Мендельсон - Фортепианное трио №2 до-минор. Перед концертом в 17.00 состоится экскурсия по экспозиции выставки "Вселенная Рериха" (на русском языке). Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - весенний концерт хорового отделения Нарвской музыкальной школы (хоры, вокальные ансамбли). Билет - 3 евро.
Пятница, 22 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - весенний концерт инструментального отделения Нарвской музыкальной школы (солисты, инструментальные ансамбли и оркестры). Билет - 3 евро.
Суббота, 23 апреля
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 13.00 - "Veidike õrnust", спектакль театральной труппы "Poolvillased". Билет - 5 евро, билеты в продаже на месте.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - День смешанных коллективов народного танца и народных музыкантов Ида-Вирумаа. Концерт, посвященный 91-й годовщине со дня рождения Эйке Рыымус. Выступают коллективы Ида-Вирумаа. Гости - ансамбль народного творчества Тартуского университета. Вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 14.00 - "И. А. Бунин: стихи и время". Гость литературной гостиной Александр Мартынов.
* В Силламяэской библиотеке (ул. Виру, 26) в 17.30 - "Антимиры", поэзоконцерт актера Русского театра Сергея Черкасова. Стихи и песни поэтов: Б. Окуджава, Ю. Ким, В. Высоцкий, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский, С. Кирсанов, О. Григорьев, В. Ерофеев, В. Тушнова, В. Солоухин, Н. Рубцов, Ф. Кривин, Арс. Тарковский и др.
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 18.00 - "Virumaa dekameron" / "Вирумааский декамерон", дипломный спектакль первого выпуска отделения исполнительского искусства Кохтла-Ярвеской гимназии. Информация: kaevandusmuuseum.ee.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - концерт "Луч света - Анна Герман".
* В Тойласком общественном доме в 19.00 - "Veidike õrnust", спектакль театральной труппы "Poolvillased". Билет - 5 евро, билеты в продаже на месте.
Воскресенье, 24 апреля
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома (ул. Парги, 40) в 12.00 - "Подарок водного дракона", спектакль театра "Туулевески". Билет - 9,90 евро.
Вторник, 26 апреля
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома (ул. Парги, 40) в 19.00 - "Uus peatükk", спектакль театра "Vana Baskini teatеr". Билет - 19,90-22,90 евро.
Четверг, 28 апреля
* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - клуб интересных встреч: в гостях - писательница и издатель Леэло Кассикяпп.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт камерного оркестра "Киевские солисты". Билет - 15 евро.
* На мызе Сака в 19.00 - театральный ужин: "Vanuse viiskümmend varjundit" / "Пятьдесят оттенков возраста" Андреса Двинянинова. Билет - 50 евро.
СПОРТ
Четверг, 21 апреля
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - этап Мяэтагузеской викторины.
Суббота, 23 апреля
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - командный чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.
* В Кохтла-Ярвеском парке в 10.00 - Кохтла-Ярвеский парковый бег.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - СК "Noorus-96" (Йыгева).
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке с 11.00 - Бег Юрьевой ночи.
* В Йыхвиском спортхолле в 15.00 - народная лига по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - "Sillamäe SK".
* В Йыхвиском спортхолле в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 16.30 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - "Kalev" (Силламяэ).
Воскресенье, 24 апреля
* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Rakvere Tarvas".
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - этап Ийзакуской викторины.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: "Jõhvi Phoenix"/"Narva Trans" - ФК "Kuressaare".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, полуфинал турнира за 5-8-е места: "Sillamäe Alexela" - "Sillamäe NPM Silmet".
Четверг, 28 апреля
* В Кохтла-Нымме в 18.00 - мемориал Рихарда Роодена по ориентированию по выбору.
РАЗНОЕ
Пятница, 22 апреля
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома (ул. Парги, 40) с 10.00 до 16.30 - V посвященная годовщине со дня рождения Александера Тыниссона историческая конференция "Kaitsetahe". Информацию о программе конференции и регистрации можно найти на домашней странице Общества Йыхвиского музея: http://johvimuuseum.ee/uudised/.
Суббота, 23 апреля
* У паркового кафе в Тойла перед воротами с белыми медведями (ул. Раннапуйестеэ) в 9.00 - утро природы: наблюдение за птицами. Информация и регистрация: ingrid@matkaklubi.ee, тел. 514 1692. Предварительная регистрация требуется. Цена: 6 евро для взрослых, 5 евро для молодежи (10-16 лет), тем, кто младше, - бесплатно.
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тетушки Реэт. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
Воскресенье, 24 апреля
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - выборы уездной бабушки-2022. Танцы под аккомпанемент Айло Таэля. Билет - 5 евро. Билеты в продаже в Йыхвиском общественном доме и в Таммикуском народном доме. Информация по тел. 5858 7381.
Понедельник, 25 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - настольные игры и мастерские. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
Вторник, 26 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - настольные игры и мастерские. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - программа в дни школьных каникул.
Среда, 27 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - настольные игры и мастерские. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - программа в дни школьных каникул.
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
Четверг, 28 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - настольные игры и мастерские. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - программа в дни школьных каникул.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - викторина #raamatukoguviks. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
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