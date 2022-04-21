МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.04-28.04 ⟩ В Йыхви прозвучат Бетховен и Рахманинов, весенние концерты Нарвской музыкальной школы, мастер-классы на школьных каникулах

Суббота, 23 апреля

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - командный чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.

* В Кохтла-Ярвеском парке в 10.00 - Кохтла-Ярвеский парковый бег.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - СК "Noorus-96" (Йыгева).

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке с 11.00 - Бег Юрьевой ночи.

* В Йыхвиском спортхолле в 15.00 - народная лига по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - "Sillamäe SK".

* В Йыхвиском спортхолле в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 16.30 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - "Kalev" (Силламяэ).

Воскресенье, 24 апреля

* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Rakvere Tarvas".

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - этап Ийзакуской викторины.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: "Jõhvi Phoenix"/"Narva Trans" - ФК "Kuressaare".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, полуфинал турнира за 5-8-е места: "Sillamäe Alexela" - "Sillamäe NPM Silmet".

Четверг, 28 апреля

* В Кохтла-Нымме в 18.00 - мемориал Рихарда Роодена по ориентированию по выбору.

РАЗНОЕ

Пятница, 22 апреля

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома (ул. Парги, 40) с 10.00 до 16.30 - V посвященная годовщине со дня рождения Александера Тыниссона историческая конференция "Kaitsetahe". Информацию о программе конференции и регистрации можно найти на домашней странице Общества Йыхвиского музея: http://johvimuuseum.ee/uudised/.

Суббота, 23 апреля

* У паркового кафе в Тойла перед воротами с белыми медведями (ул. Раннапуйестеэ) в 9.00 - утро природы: наблюдение за птицами. Информация и регистрация: ingrid@matkaklubi.ee, тел. 514 1692. Предварительная регистрация требуется. Цена: 6 евро для взрослых, 5 евро для молодежи (10-16 лет), тем, кто младше, - бесплатно.

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тетушки Реэт. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.

Воскресенье, 24 апреля

* В Таммикуском народном доме в 13.00 - выборы уездной бабушки-2022. Танцы под аккомпанемент Айло Таэля. Билет - 5 евро. Билеты в продаже в Йыхвиском общественном доме и в Таммикуском народном доме. Информация по тел. 5858 7381.

Понедельник, 25 апреля

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - настольные игры и мастерские. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.

Вторник, 26 апреля

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - настольные игры и мастерские. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - программа в дни школьных каникул.

Среда, 27 апреля

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - настольные игры и мастерские. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - программа в дни школьных каникул.

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.

Четверг, 28 апреля

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - настольные игры и мастерские. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - программа в дни школьных каникул.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - викторина #raamatukoguviks. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

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