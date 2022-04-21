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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы покинули должность?

Северное побережье
Почему вы покинули должность?
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Анне Уттендорф.
Анне Уттендорф. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В течение 16 лет руководившая на разных должностях культурной жизнью Йыхвиской волости Анне Уттендорф в конце апреля уходит с поста директора Йыхвиского центра культуры и интересов. Волостное управление объявило конкурс, чтобы найти нового руководителя.

Директор Йыхвиского центра культуры и интересов АННЕ УТТЕНДОРФ:

- Это мое решение, никто меня к этому не принуждал. Но я почувствовала, что исчерпала себя на этой должности. Эти годы были довольно напряженными, я параллельно организовывала мероприятия и руководила центром по интересам. Может, и культурной жизни Йыхви будет на пользу, если на эту должность придет новый человек с более свежими мыслями.

Но для культурной жизни Йыхви и Ида-Вирумаа я никуда не исчезну. С начала мая приступаю к работе ида-вирумааским специалистом Эстонского центра народной культуры. Эта работа чиновника предполагает координирование и общение с людьми, занимающимися народной культурой в Ида-Вирумаа, и в том числе - подготовку к праздникам песни и танца. А в качестве добровольца обязательно постараюсь по возможности помогать в дальнейшем словом и делом при организации мероприятий как в Йыхви, так и в других местах.

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