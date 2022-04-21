19 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в Кивиыли в ходе совместного употребления спиртного 38-летняя женщина избила мужа.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Избившую мужа женщину доставили в полицию
Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.
Двое мужчин побили женщину
18 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве в ходе совместного употребления спиртного двое мужчин побили 63-летнюю знакомую женщину. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Мошеннический кредит ушел в Украину
18 апреля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный позвонил 49-летней жительнице Нарвы, сказал, что он представитель интернет-компании "Google", и под предлогом обнаружения мошеннической деятельности попросил ее установить на компьютер программу "AnyDesk", что женщина и сделала. Под руководством звонившего женщина оформила на свое имя кредит и перевела деньги в Украину через "Western Union". Ущерб составил 3200 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.