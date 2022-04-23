Информация, которую можно почерпнуть из СМИ, порой противоречива.
ОПРОС ⟩ Каким источникам информации вы доверяете?
Раиса БЕЛЯНКО, пенсионерка:
- Смотрю разные источники, сейчас чаще всего узнаю новости из интернета. Читаю и газеты тоже - "МК Эстония", "Северное побережье". Трудно сказать, кому сейчас вообще можно доверять - каждый свое мнение высказывает и защищает. Но "Северному побережью" больше доверия.
Лаури КАРП, пенсионер по здоровью:
- Если говорить о новостях, то стараюсь смотреть широко - читаю в интернете, в частности, в фейсбуке, иногда от друзей что-то узнаю. Все глядят на свою сторону, поэтому к информации надо подходить критично - все взвесить и сопоставить, насколько логично или противоречиво тому, что раньше знали или слышали.
Александр ПАЛЬЧИКОВ, предприниматель:
- Информацию получаю чаще всего в интернете, в фейсбуке или на ютьюбе, последний канал чаще - там больше новостей, например, об Украине, есть и со стороны Украины, и со стороны России. Однозначной оценки, кому больше доверяю, дать не могу - тяжело разобраться, кто дает наиболее достоверную информацию.
Сенни КУУСЛЕР, пенсионерка:
- Получаю информацию из прежних источников - телевидение, радио и газеты. Доверяю тем средствам массовой информации, кто профессионально работает, а каким-то непроверенным слухам "женщины в бане говорили" точно не стану верить.
Елена КЕЭДУС, учащаяся:
- Все узнаю из интернета, но там такая путаница, что не разобраться, кто прав, кто виноват. Поэтому, скорее всего, могу ответить, что не доверяю никому. На самом деле я сейчас учусь, поэтому нет времени для чтения. Политикой вообще перестала интересоваться, потому что запуталась по полной и не стала ни во что вникать - просто живу.