СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве на улице избили двух мальчиков

Охранники оказались мошенниками

20 апреля неизвестный позвонил 32-летнему мужчине, проживающему в Нарве, назвался представителем "Google" и "Swedbank" и под предлогом обеспечения безопасности попросил его установить на компьютер программу "Aweray Remote", что тот и сделал. Позже выяснилось, что на имя мужчины в компании "ESTO" был взят кредит, который был переведен на его счет, а оттуда на банковский счет другого лица. Ущерб - 8000 евро.