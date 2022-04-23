В полицию поступило сообщение, что 21 апреля на проспекте Кангеласте в Нарве двое подростков побили двоих 11-летних мальчиков.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве на улице избили двух мальчиков
20-21 апреля 2022 г.
В Нарве на улице избили двух мальчиков
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Охранники оказались мошенниками
20 апреля неизвестный позвонил 32-летнему мужчине, проживающему в Нарве, назвался представителем "Google" и "Swedbank" и под предлогом обеспечения безопасности попросил его установить на компьютер программу "Aweray Remote", что тот и сделал. Позже выяснилось, что на имя мужчины в компании "ESTO" был взят кредит, который был переведен на его счет, а оттуда на банковский счет другого лица. Ущерб - 8000 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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