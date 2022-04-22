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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ ⟩ Пасхальные торжества в Йыхви ознаменуются новым звоном

Ирина Кивисельг
, журналист
Пасхальные торжества в Йыхви ознаменуются новым звоном
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Новые колокола на колокольне Йыхвиской Богоявленской церкви украсят праздничные звоны.
Новые колокола на колокольне Йыхвиской Богоявленской церкви украсят праздничные звоны. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В воскресенье прихожане Йыхвиской Богоявленской церкви и горожане впервые услышат торжественный трезвон в честь светлого праздника Пасхи, который исполнят с церковной колокольни, где недавно установлены четыре новых зазвонных колокола.

За два дня до великого праздника настоятель Йыхвиской Богоявленской церкви, протоиерей Андрей Суслов не скрывает волнения: новые колокола на месте, но в предпасхальной суете не успели порепетировать. Главное, душа радуется, а значит, все получится. После утренней воскресной службы он и сам будет участвовать в праздничном трезвоне - с детства не равнодушен к колокольной музыке и чувствует мелодию сердцем.

Колокола отлил мастер московского завода, привезли их из Калининграда еще прошлой осенью и хотели опробовать уже в январе на праздник Крещения Господня, но в зимних условиях сложно было работать на колокольне, отложили событие до весны. Теперь с помощью прихожан все готово, звонарям осталось освоить новые возможности.

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