СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ ⟩ Пасхальные торжества в Йыхви ознаменуются новым звоном

За два дня до великого праздника настоятель Йыхвиской Богоявленской церкви, протоиерей Андрей Суслов не скрывает волнения: новые колокола на месте, но в предпасхальной суете не успели порепетировать. Главное, душа радуется, а значит, все получится. После утренней воскресной службы он и сам будет участвовать в праздничном трезвоне - с детства не равнодушен к колокольной музыке и чувствует мелодию сердцем.