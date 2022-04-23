Примерно в два часа дня 21 апреля внимательный человек сообщил, что на улице Пикк в Тойла горит сухая трава.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Начались возгорания сухой травы
К прибытию спасателей владелец сумел потушить большую часть почвенного возгорания площадью 300 квадратных метров, но спасателям пришлось подавлять последние очаги огня струей воды.
Примерно в пять часов вечера того же дня сообщили о возгорании сухой травы на улице Ребазе в поселке Олгина в Нарва-Йыэсуу. Спасатели за пару десятков минут потушили загоревшуюся вблизи домов траву. По словам свидетеля, траву на поле подожгли дети, убежавшие затем с места происшествия.
В тот же день чуть позже половины девятого вечера спасатели выезжали на тушение сухой травы в деревне Аа Люганузеской волости, где горела почва на площади 60 квадратных метров, а также старые шины. Пожар ликвидировали за несколько десятков минут.
Спасли человека, оказавшегося в квартире в беспомощном состоянии
20 апреля перед полуночью жилец квартирного дома, расположенного на улице А. Пушкина в Нарве, сообщил, что слышит крики пожилого соседа о помощи - вероятно, человек оказался у себя дома в беспомощном состоянии.
Спасатели проникли в квартиру через окно и передали пострадавшего медикам скорой помощи.
Квартировладелец сам поджег бытовую технику
Утром 20 апреля в центр тревоги сообщили, что в квартире на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве начался пожар на кухне. Прибывшие на место спасатели установили, что горели посудомоечная машина и электроплита.
Спасатели потушили пожар и убрали поврежденную кухонную технику и мебель.
Владелец квартиры признался, что сам поджег провода посудомоечной машины, и старший спасательной команды инициировал в его отношении производство. В квартире не имелось также обязательного датчика дыма.