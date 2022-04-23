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СПАСАТЕЛИ ⟩ Начались возгорания сухой травы

20-21 апреля 2022 г.
Северное побережье
Начались возгорания сухой травы
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Примерно в два часа дня 21 апреля внимательный человек сообщил, что на улице Пикк в Тойла горит сухая трава.

К прибытию спасателей владелец сумел потушить большую часть почвенного возгорания площадью 300 квадратных метров, но спасателям пришлось подавлять последние очаги огня струей воды.

Примерно в пять часов вечера того же дня сообщили о возгорании сухой травы на улице Ребазе в поселке Олгина в Нарва-Йыэсуу. Спасатели за пару десятков минут потушили загоревшуюся вблизи домов траву. По словам свидетеля, траву на поле подожгли дети, убежавшие затем с места происшествия.

В тот же день чуть позже половины девятого вечера спасатели выезжали на тушение сухой травы в деревне Аа Люганузеской волости, где горела почва на площади 60 квадратных метров, а также старые шины. Пожар ликвидировали за несколько десятков минут. 

Спасли человека, оказавшегося в квартире в беспомощном состоянии

20 апреля перед полуночью жилец квартирного дома, расположенного на улице А. Пушкина в Нарве, сообщил, что слышит крики пожилого соседа о помощи - вероятно, человек оказался у себя дома в беспомощном состоянии.

Спасатели проникли в квартиру через окно и передали пострадавшего медикам скорой помощи. 

Квартировладелец сам поджег бытовую технику

Утром 20 апреля в центр тревоги сообщили, что в квартире на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве начался пожар на кухне. Прибывшие на место спасатели установили, что горели посудомоечная машина и электроплита.

Спасатели потушили пожар и убрали поврежденную кухонную технику и мебель.

Владелец квартиры признался, что сам поджег провода посудомоечной машины, и старший спасательной команды инициировал в его отношении производство. В квартире не имелось также обязательного датчика дыма.

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