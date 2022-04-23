Корысть родственников привела к подделке завещания и убийству

Майе Сяэр, которая пропала без вести в деревне Йыуга Алутагузеской волости 2 ноября прошлого года, судилась с родственниками, так как обнаружила, что они подделали завещание ее матери. С тех пор, как суд установил, что завещание не является подлинным, прошло несколько лет, и теперь те, кого Майе обвиняла в подделке, являются главными подозреваемыми в ее убийстве.