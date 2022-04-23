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Корысть родственников привела к подделке завещания и убийству

Эрик Калда
, журналист
Корысть родственников привела к подделке завещания и убийству
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Наследство, спор из-за которого завершился смертью владельца: жившая уединенной и домашней жизнью Майе Сяэр была убита в собственном доме.
Наследство, спор из-за которого завершился смертью владельца: жившая уединенной и домашней жизнью Майе Сяэр была убита в собственном доме. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Майе Сяэр, которая пропала без вести в деревне Йыуга Алутагузеской волости 2 ноября прошлого года, судилась с родственниками, так как обнаружила, что они подделали завещание ее матери. С тех пор, как суд установил, что завещание не является подлинным, прошло несколько лет, и теперь те, кого Майе обвиняла в подделке, являются главными подозреваемыми в ее убийстве.

В начале ноября прошлого года Леле Кафаро заявила в полицию об исчезновении своей подруги Майе Сяэр (49), которая жила на хуторе Лиллемяэ в деревне Йыуга. Леле сообщила, что на запросы о местонахождении женщины социальным работникам представили ложные сведения, якобы Майе находится в безопасности и ни с кем не желает общаться.

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