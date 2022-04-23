Председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа центрист Дмитрий Дмитриев, в отличие от большинства других членов Рийгикогу, оставался сдержанным, давая оценку российской агрессии. В его случае в глаза не бросаются ни посты в социальных сетях, ни публичные выступления, которые осуждали бы устроенную путинским режимом бойню в Украине.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Дмитрий Дмитриев
Он писал, скорее, о том, что наряду с помощью Украине эстонское государство должно бы больше заботиться о компенсации сопутствующих войне экономических ущербов в своей стране. На этой неделе он писал в "Северном побережье", что из госбюджета следовало бы выплачивать больше компенсаций и пособий, уменьшив в то же время акцизы и прочие налоги. Ответственно и честно со стороны члена парламента от находящейся у власти в стране партии было бы сказать и о том, из каких источников придут деньги на это: должно ли государство взять заем или отказаться от согласованных ранее расходов, или повысить какие-то налоги?
Правда, достойно признания, что когда Рийгикогу в четверг признал действия России в Украине геноцидом и принял законопоправку, запрещающую использование военной символики, то за это проголосовал и Дмитриев.