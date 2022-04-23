ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Знаки и запреты

Теперь государство и полиция решили запретить их в общественном пространстве наряду с символами Z и V, сказав, что они имеют сейчас иное, по сравнению с прежним, значение. Многих людей размахивание российскими символами раздражало еще задолго до этого, но до сих пор они были разрешены.

Идаский префект Тарво Крууп объяснил, что Эстония все-таки хотела быть либеральным государством. И приходится согласиться с теми, кто говорит, что всяческие запреты и ограничения в свободном обществе связаны с риском того, что у правителя появится больше искушений регулировать жизнь различными запретами и ограничениями.

Эта символика явно раскалывает общество и раздувает вражду, хотя, конечно, часть общества с этим не согласна. Однако точно так же у нас имеется значительное количество тех, кто убежден, что Россия отправилась в Украину спасать людей, которых там убивают бандеровцы и националисты. Но государство и общество должны опираться в своих действиях все же на факты, которые видит сейчас весь мир. А они ясно говорят, что помеченная буквой Z и георгиевскими ленточками военная техника рушит в Украине школы и больницы, убивает гражданское население. И это достаточный аргумент для того, чтобы посчитать эти знаки подстрекающими к войне, что, однако, запрещено законом Эстонии.