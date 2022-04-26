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Зон свободного Wi-Fi в Кохтла-Ярве стало больше

Ирина Кивисельг
, журналист
Зон свободного Wi-Fi в Кохтла-Ярве стало больше
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Wi-Fi. Снимок иллюстративный.
Wi-Fi. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярве получил грант в размере 15000 евро на создание публичной интернет-зоны доступа Wi-Fi.

Конкурс выиграла "Telia Eesti", установив в апреле новые свободные зоны доступа на первом этаже и вокруг здания горуправления Кохтла-Ярве (Кескаллеэ 19, площадь Раху), внутри и вокруг Ахтмеского спортхолла, а также на площади (Ахтмеское шоссе, 61, Малева, 19); на территории между Кохтла-Ярвеским спортивным центром и центром культуры (Кескаллеэ, 36, Ярвекюла теэ, 41).

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