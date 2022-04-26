Зон свободного Wi-Fi в Кохтла-Ярве стало больше

Конкурс выиграла "Telia Eesti", установив в апреле новые свободные зоны доступа на первом этаже и вокруг здания горуправления Кохтла-Ярве (Кескаллеэ 19, площадь Раху), внутри и вокруг Ахтмеского спортхолла, а также на площади (Ахтмеское шоссе, 61, Малева, 19); на территории между Кохтла-Ярвеским спортивным центром и центром культуры (Кескаллеэ, 36, Ярвекюла теэ, 41).