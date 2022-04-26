ОДИН ВОПРОС ⟩ Не думали покинуть пост ради мира в горсобрании?

- Я взвешивал это задолго до вотума недоверия. Просто реальность, с которой я столкнулся, очень сильно отличается от изначальных представлений. Я подозревал, что город находится в тяжелом положении, но не знал всей глубины пропасти и всех трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Но отступать смысла нет - надо идти до конца. Очень легко отойти в сторону и превратиться года на четыре в критикана, который указывает пальцем, где что-то нехорошо, а гораздо сложнее взять на себя ответственность и попытаться решить это.

Критику в отношении моей радикальности и недипломатичности я должен, наверно, принять, но без радикальных мер мы не двинемся дальше. Мы в Нарве двадцать лет тихо, мирно, плавно шли ко дну, и пора, как я считаю, называть вещи своими именами. В плане остроты высказываний измениться полностью мне не удастся, и без очень болезненных изменений в городе мы тоже не обойдемся. В нашей фракции знают, что если будет персона, более устраивающая всех заинтересованных лиц, то я не буду цепляться за кресло. Для меня важнее наш курс на изменения.