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"Бабушкой уезда" стала Сирье Ныммелоо

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
"Бабушкой уезда" стала Сирье Ныммелоо
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Maakonna aasta memme tiitlit kannab nüüd Sirje Nõmmeloo.
Maakonna aasta memme tiitlit kannab nüüd Sirje Nõmmeloo. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В воскресенье после двухлетней коронавирусной паузы снова прошли выборы "Бабушки уезда".

В этот раз за вожделенный титул боролись пять дам. В разных турах конкурса они демонстрировали свое кулинарное мастерство, коммуникабельность, актерское мастерство, танцевальные навыки и умение разбираться в моде. У каждой участницы были свои сильные стороны, что усложнило работу жюри. Поэтому вручили несколько специальных наград, после чего назвали обладательницу приза зрительских симпатий и "Бабушку уезда - 2022".

Сердца публики покорила Тоони Роозимяги, а по мнению жюри лучшей была Сирье Ныммелоо.

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