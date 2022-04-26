"Бабушкой уезда" стала Сирье Ныммелоо

В этот раз за вожделенный титул боролись пять дам. В разных турах конкурса они демонстрировали свое кулинарное мастерство, коммуникабельность, актерское мастерство, танцевальные навыки и умение разбираться в моде. У каждой участницы были свои сильные стороны, что усложнило работу жюри. Поэтому вручили несколько специальных наград, после чего назвали обладательницу приза зрительских симпатий и "Бабушку уезда - 2022".