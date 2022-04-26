22 апреля до полуночи спасателям поступил вызов из трехэтажного жилого дома в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, поскольку из одной квартиры доносился сигнал датчика дыма и шел густой дым.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Из горевшей квартиры спасли пожилую женщину
22 апреля 2022 г.
Из горевшей квартиры спасли пожилую женщину
Прибывшие спасатели открыли дверь и вывели из квартиры пожилую женщину, которую скорая помощь доставила в больницу. Из дома эвакуировали еще пятеро человек, помощь медиков им не потребовалась.
Очаг возгорания обнаружили в квартире пожилой женщины в спальне, где, по предварительным данным, в результате небрежности при курении загорелось одеяло.
Спасатели погасили возгорание и проветрили помещения.
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