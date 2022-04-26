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СПАСАТЕЛИ ⟩ Из горевшей квартиры спасли пожилую женщину

22 апреля 2022 г.
Северное побережье
Из горевшей квартиры спасли пожилую женщину
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

22 апреля до полуночи спасателям поступил вызов из трехэтажного жилого дома в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, поскольку из одной квартиры доносился сигнал датчика дыма и шел густой дым.

Прибывшие спасатели открыли дверь и вывели из квартиры пожилую женщину, которую скорая помощь доставила в больницу. Из дома эвакуировали еще пятеро человек, помощь медиков им не потребовалась.

Очаг возгорания обнаружили в квартире пожилой женщины в спальне, где, по предварительным данным, в результате небрежности при курении загорелось одеяло.

Спасатели погасили возгорание и проветрили помещения.

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