Кохтла-Ярвеский парковый забег собрал более сотни любителей спорта

Больше всего бегунов - около пятидесяти - вышло на старт на основной дистанции, где требовалось пробежать два круга длиной около 2,5 километра по трассе, которая поворачивала от спортцентра к центру культуры и огибала парковое озеро. Счет победам в этом году открыл самый шустрый участник большинства ида-вируских забегов прошлых лет Дмитрий Аристов (время 16.54), который на 40 секунд опередил Андрея Шкубеля. Оба спортсмена представляют беговой клуб "Treeningpartner". Третьим стал представитель Алутагузеского лыжного клуба Аллайн-Марко Антон, который опередил на 15 секунд своего брата-близнеца Данни-Рокко.