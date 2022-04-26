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Кохтла-Ярвеский парковый забег собрал более сотни любителей спорта

Эрик Гамзеев
, журналист
Кохтла-Ярвеский парковый забег собрал более сотни любителей спорта
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На 2,5-километровой трассе первой из девочек на финиш примчалась Анетте Аху, быстрее которой дистанцию пробежали всего три мальчика.
На 2,5-километровой трассе первой из девочек на финиш примчалась Анетте Аху, быстрее которой дистанцию пробежали всего три мальчика. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В городском парке Кохтла-Ярве состоялся первый из семи этапов ида-вируской серии забегов, которая проходит в этом году впервые. Участие приняли свыше ста любителей бега.

Больше всего бегунов - около пятидесяти - вышло на старт на основной дистанции, где требовалось пробежать два круга длиной около 2,5 километра по трассе, которая поворачивала от спортцентра к центру культуры и огибала парковое озеро. Счет победам в этом году открыл самый шустрый участник большинства ида-вируских забегов прошлых лет Дмитрий Аристов (время 16.54), который на 40 секунд опередил Андрея Шкубеля. Оба спортсмена представляют беговой клуб "Treeningpartner". Третьим стал представитель Алутагузеского лыжного клуба Аллайн-Марко Антон, который опередил на 15 секунд своего брата-близнеца Данни-Рокко.

Среди женщин быстрейшей с результатом 19.37 стала йыхвиска Хиллеви Вельба, которая почти на минуту опередила участницу Олимпийских игр в Пекине лыжницу Авели Уусталу. Быстрее Вельба были всего шесть бегунов.

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