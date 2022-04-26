Алар Сепперн - известный в Ида-Вирумаа строительный предприниматель. Однако его предпринимательству не сопутствовал успех: действовавшие под разными названиями фирмы обанкротились, как и он сам. Несколько лет он вместе со своими фирмами находился под пристальным вниманием официальных властей, ведь представление о законопослушности у него и у правоохранительных учреждений не всегда совпадало.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Отправка предпринимателя в тюрьму - это вместе с тем и знак обществу
Действуя в качестве предпринимателя, следует, наверное, быть готовым и к тому, что придется судиться как с государством, так и с другими частными предпринимателями. Сепперн это тоже делал - судебных дел было немало. Однако последний приговор, по которому его как частное лицо осудили за разные преступления и отправили в тюрьму на четыре года, кажется довольно беспрецедентным.
Это решение суда показывает, что и у судов бывают разные представления о тяжести преступления и справедливости наказания, ведь Вируский уездный суд наказал Сепперна за фальсификацию и мошенничество лишением свободы на 3 года 10 месяцев, из которых он реально должен будет отсидеть только пять месяцев. Однако окружной суд нашел, что подходящим наказанием за содеянное являются четыре года реального заключения, то есть наказание почти в десять раз более суровое. При этом окружной суд подчеркнул, что поведение Сепперна и строилось только на лжи и мошенничестве - где только удавалось.
Уголовное дело Сепперна можно расценивать в каком-то смысле также как показательную порку, которой обществу дают знать: дело вовсе не обстоит так, что белые воротнички получают за свои темные дела лишь мягкие санкции, так как в состоянии с помощью дорогостоящих адвокатов обелиться в суде.