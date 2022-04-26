ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Отправка предпринимателя в тюрьму - это вместе с тем и знак обществу

Действуя в качестве предпринимателя, следует, наверное, быть готовым и к тому, что придется судиться как с государством, так и с другими частными предпринимателями. Сепперн это тоже делал - судебных дел было немало. Однако последний приговор, по которому его как частное лицо осудили за разные преступления и отправили в тюрьму на четыре года, кажется довольно беспрецедентным.

Это решение суда показывает, что и у судов бывают разные представления о тяжести преступления и справедливости наказания, ведь Вируский уездный суд наказал Сепперна за фальсификацию и мошенничество лишением свободы на 3 года 10 месяцев, из которых он реально должен будет отсидеть только пять месяцев. Однако окружной суд нашел, что подходящим наказанием за содеянное являются четыре года реального заключения, то есть наказание почти в десять раз более суровое. При этом окружной суд подчеркнул, что поведение Сепперна и строилось только на лжи и мошенничестве - где только удавалось.