МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.04-05.05 ⟩ Спектакли в театральном центре "Vaba Lava" в Нарве, фестиваль приключений в Кохтла-Нымме; вальпургиева ночь

КУЛЬТУРА

Четверг, 28 апреля

* В Нарвском замке - акция "В четверг за четыре евро": Нарвский музей приглашает посетить Нарвский замок в последний четверг каждого месяца за 4 евро. Акция проводится до 26 мая включительно.

* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - клуб интересных встреч: в гостях - писательница и издатель Леэло Кассикяпп.

* В Нарвском замке в зале рекондиториума в 18.00 - лекция "Ю.М. Лотман - профессор, прославивший Тартуский университет". Лекцию читает Любовь Николаевна Киселева, эмерит-профессор по русской литературе, многолетняя заведующая кафедрой русской литературы и отделением славистики Тартуского университета. Билет - 5 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт камерного оркестра "Киевские солисты". Билет - 15 евро.

Фото: Karlova teater

* На мызе Сака в 19.00 - театральный ужин: "Vanuse viiskümmend varjundit" / "Пятьдесят оттенков возраста" Андреса Двинянинова (на снимке). Билет - 50 евро.

Пятница, 29 апреля

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Me oleme pere" / "Мы семья", концерт танцевальной студии "Step Up".

Ансамбль "Neymann". Фото: earlmusik.lv

* В Нарвском замке в зале рефектория в 19.00 - концерт "Dulcian" / "Дульциан": ансамбль "Neymann" (Латвия / Италия) представит произведения итальянских композиторов: Антонио Бертоли, Саломоне Росси, Джироламо Фрескобальди, Джованни Баттисты Буонаменте и др. Билет - 5-10 евро.

Суббота, 30 апреля

* В Кивиылиском народном доме в 14.00 - весенний концерт вокальной студии "Отпад".

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Ema, kas meie kass on ka juut?" / "Мама, а наша кошка тоже еврей?", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Не рекомендуется детям младше 14 лет. Билет - 14-18 евро.

Вторник, 3 мая

"Мрожек". Фото: Vaba lava

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 18.00 - спектакль "Mrožek" / "Мрожек" (на русском языке, с синхронным переводом на эстонский язык). Не рекомендуется детям младше 16 лет. Билет - 16,30-22,90 евро.

Среда, 4 мая

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие персональной выставки Рейна Мересааре "Sini-Must-Valge" / "Сине-черно-белый". Выставка открыта до 30 мая.

"Agulihärrad". Фото: Teater KILK

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома 19.00 - "Agulihärrad": литературно-музыкальные новеллы о природе человека. На сцене - Арго Аадли и Индрек Ояри. Билет - 22,90-25,90 евро.

СПОРТ

Четверг, 28 апреля

* В Кохтла-Нымме в 18.00 - мемориал Рихарда Роодена по ориентированию по выбору.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Paide linnameeskond U21".

Пятница, 29 апреля

* На Силламяэской тропе здоровья в 16.00 - Кубок Эстонии по ходьбе.

* В Вокаском Доме спорта в 17.00 - "Volbrisops 2022".

Суббота, 30 апреля

* В Силламяэ на поле с искусственным газоном "Калева" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "Tarvas" (Раквере).

Воскресенье, 1 мая

* В Паннъярве в 10.00 - 16-й забег, посвященный памяти генерала Тыниссона.

* В Силламяэ в спортцентре "Калев" - турнир по волейболу, 4vs4.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - турнир дуэтов.

Среда, 4 мая

* В Вока на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.