Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 28 апреля по 5 мая.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.04-05.05 ⟩ Спектакли в театральном центре "Vaba Lava" в Нарве, фестиваль приключений в Кохтла-Нымме; вальпургиева ночь
КУЛЬТУРА
Четверг, 28 апреля
* В Нарвском замке - акция "В четверг за четыре евро": Нарвский музей приглашает посетить Нарвский замок в последний четверг каждого месяца за 4 евро. Акция проводится до 26 мая включительно.
* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - клуб интересных встреч: в гостях - писательница и издатель Леэло Кассикяпп.
* В Нарвском замке в зале рекондиториума в 18.00 - лекция "Ю.М. Лотман - профессор, прославивший Тартуский университет". Лекцию читает Любовь Николаевна Киселева, эмерит-профессор по русской литературе, многолетняя заведующая кафедрой русской литературы и отделением славистики Тартуского университета. Билет - 5 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт камерного оркестра "Киевские солисты". Билет - 15 евро.
* На мызе Сака в 19.00 - театральный ужин: "Vanuse viiskümmend varjundit" / "Пятьдесят оттенков возраста" Андреса Двинянинова (на снимке). Билет - 50 евро.
Пятница, 29 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Me oleme pere" / "Мы семья", концерт танцевальной студии "Step Up".
* В Нарвском замке в зале рефектория в 19.00 - концерт "Dulcian" / "Дульциан": ансамбль "Neymann" (Латвия / Италия) представит произведения итальянских композиторов: Антонио Бертоли, Саломоне Росси, Джироламо Фрескобальди, Джованни Баттисты Буонаменте и др. Билет - 5-10 евро.
Суббота, 30 апреля
* В Кивиылиском народном доме в 14.00 - весенний концерт вокальной студии "Отпад".
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Ema, kas meie kass on ka juut?" / "Мама, а наша кошка тоже еврей?", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Не рекомендуется детям младше 14 лет. Билет - 14-18 евро.
Вторник, 3 мая
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 18.00 - спектакль "Mrožek" / "Мрожек" (на русском языке, с синхронным переводом на эстонский язык). Не рекомендуется детям младше 16 лет. Билет - 16,30-22,90 евро.
Среда, 4 мая
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие персональной выставки Рейна Мересааре "Sini-Must-Valge" / "Сине-черно-белый". Выставка открыта до 30 мая.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома 19.00 - "Agulihärrad": литературно-музыкальные новеллы о природе человека. На сцене - Арго Аадли и Индрек Ояри. Билет - 22,90-25,90 евро.
СПОРТ
Четверг, 28 апреля
* В Кохтла-Нымме в 18.00 - мемориал Рихарда Роодена по ориентированию по выбору.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Paide linnameeskond U21".
Пятница, 29 апреля
* На Силламяэской тропе здоровья в 16.00 - Кубок Эстонии по ходьбе.
* В Вокаском Доме спорта в 17.00 - "Volbrisops 2022".
Суббота, 30 апреля
* В Силламяэ на поле с искусственным газоном "Калева" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "Tarvas" (Раквере).
Воскресенье, 1 мая
* В Паннъярве в 10.00 - 16-й забег, посвященный памяти генерала Тыниссона.
* В Силламяэ в спортцентре "Калев" - турнир по волейболу, 4vs4.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - турнир дуэтов.
Среда, 4 мая
* В Вока на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, полуфинал: "Narva Trans" - "Nõmme Kalju FC".
Четверг, 5 мая
* В Йыхви с 18.00 до 20.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas", этап спринта. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 28 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - настольные игры и мастерские. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - программа в дни школьных каникул.
* В Нарвской центральной библиотеке в 16.00 - обсуждение "Зеленый переход в моем городе". Тему помогут раскрыть координатор справедливого перехода для Ида-Вирумаа Иван Сергеев и советник Ида-Вируского уезда по вопросам климата Сиймон Хярм.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - викторина #raamatukoguviks. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Пятница, 29 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - настольные игры и мастерские. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - программа в дни школьных каникул.
Суббота, 30 апреля
* В Тойласком порту с 8.00 до 14.00 - день открытых рыбных портов.
* На Йыхвиском рынке с 8.00 до 16.00 - большая весенняя ярмарка.
* В Кохтла-Нымме в шахтном музее и на карьере "Айду" с 10.00 - "SeiklusFest". Информация: seiklusfest.ee.
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тетушки Реэт. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* В Пухату на деревенской площади в 15.00 - вальпургиевы танцульки. Если есть возможность, приходите в костюме, потому что будет выбран лучший костюм.
* В Люганузеском народном доме в 19.00 - празднование Вальпургиевой ночи.
Воскресенье, 1 мая
* На предприятиях сельского туризма по всему Ида-Вирумаа - день открытых дверей. Информация: maaturism.ee.
* В Кохтла-Нымме пред шахтным музеем в 5.00 в рамках фестиваля туризма "SeiklusFest" - встреча восхода солнца. Информация: seiklusfest.ee.
* В Кивиыли в яблоневом парке с 10.00 до 12.00 - толока.
Среда, 4 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
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