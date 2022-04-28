СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Люганузе повредили памятник

Обстоятельства происшествия установит полиция в рамках уголовного производства.

Двое мужчин пострадали в аварии

26 апреля около десяти часов вечера на 165-м километре шоссе Таллинн - Нарва в Йыхвиской волости 23-летний водитель легкового автомобиля "Subaru Impreza" выехал на главную дорогу перед легковым автомобилем "Toyota Avensis", которым управлял 61-летний мужчина, и произошло столкновение. Водителя "Toyota" и 19-летнего пассажира "Subaru" доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Женщине удалось распознать мошенника

22 апреля 73-летней жительнице Нарвы позвонил неизвестный человек, который назвался представителем интернет-компании "Google" и попросил установить на компьютере программу "AnyDesk" и зайти в интернет-банк. Зайдя в свой банковский аккаунт, заявительница поняла, что это может быть мошенничество, и вовремя заблокировала счет.

Устроил ДТП на угнанной машине

48-летний мужчина заявил в полицию, что 25 апреля 57-летний мужчина угнал его легковой автомобиль "Mitsubishi L200", припаркованный возле дома на улице Калда в Нарва-Йыэсуу, отправился кататься на нем по городу и устроил ДТП. Полицейские задержали 57-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

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