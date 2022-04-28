27 апреля утром по номеру экстренной помощи позвонил человек, гулявший в парке Выйду в городе Нарве, и сообщил, что мирно сидевшая на камне сова стала жертвой неспровоцированного нападения ворон.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Злые вороны напали на сову
К счастью, присутствие очевидца и его звонок в центр тревоги спугнули стаю злых ворон, и предпринимать новый налет они не стали.
Прибывшие спасатели извлекли сову из-под моста, где она пряталась, и отвезли в лес.
Загорелся кабель на мосту
26 апреля поздним вечером в центр тревоги поступило сообщение, что на мосту на улице Чехова в городе Силламяэ горит электрический кабель.
Спасатели потушили возгорание, после чего происшествием занялись техники.
Спасли мужчину, которому стало плохо дома
26 апреля поздним вечером спасателей вызвали в жилой дом на бульваре Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где пожилой мужчина в результате резкого недомогания упал у себя в квартире и не мог открыть дверь. Опекун мужчины, имевший ключи от квартиры, не отвечал на звонки.
Спасатели проникли в квартиру через окно и передали мужчину бригаде скорой помощи.