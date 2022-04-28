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СПАСАТЕЛИ ⟩ Злые вороны напали на сову

26-27 апреля 2022 г.
Северное побережье
Злые вороны напали на сову
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

27 апреля утром по номеру экстренной помощи позвонил человек, гулявший в парке Выйду в городе Нарве, и сообщил, что мирно сидевшая на камне сова стала жертвой неспровоцированного нападения ворон.

К счастью, присутствие очевидца и его звонок в центр тревоги спугнули стаю злых ворон, и предпринимать новый налет они не стали.

Прибывшие спасатели извлекли сову из-под моста, где она пряталась, и отвезли в лес. 

Загорелся кабель на мосту

26 апреля поздним вечером в центр тревоги поступило сообщение, что на мосту на улице Чехова в городе Силламяэ горит электрический кабель.

Спасатели потушили возгорание, после чего происшествием занялись техники. 

Спасли мужчину, которому стало плохо дома

26 апреля поздним вечером спасателей вызвали в жилой дом на бульваре Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где пожилой мужчина в результате резкого недомогания упал у себя в квартире и не мог открыть дверь. Опекун мужчины, имевший ключи от квартиры, не отвечал на звонки.

Спасатели проникли в квартиру через окно и передали мужчину бригаде скорой помощи.

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