СПАСАТЕЛИ ⟩ Злые вороны напали на сову

К счастью, присутствие очевидца и его звонок в центр тревоги спугнули стаю злых ворон, и предпринимать новый налет они не стали.

Прибывшие спасатели извлекли сову из-под моста, где она пряталась, и отвезли в лес.

Загорелся кабель на мосту

26 апреля поздним вечером в центр тревоги поступило сообщение, что на мосту на улице Чехова в городе Силламяэ горит электрический кабель.

Спасатели потушили возгорание, после чего происшествием занялись техники.

Спасли мужчину, которому стало плохо дома

26 апреля поздним вечером спасателей вызвали в жилой дом на бульваре Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где пожилой мужчина в результате резкого недомогания упал у себя в квартире и не мог открыть дверь. Опекун мужчины, имевший ключи от квартиры, не отвечал на звонки.