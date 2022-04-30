ОПРОС ⟩ Какие стратегические запасы имеются у вас дома?
Какие стратегические запасы имеются у вас дома?
Тамара ВАСИЛЬЕВА, пенсионерка:
- Всего понемножку - крупы, консервы разные, три-четыре бутылки воды. Стараюсь, чтобы все время что-то было, не в ожидании чего-то плохого: вдвоем с мужем живем, оба в возрасте, заболеем - кто еды принесет? Если электричество выключат, печку затопим - дрова есть.
Светлана РЕШЕТОВА, пенсионерка:
- Есть запасы, хотя думаю, что кризисный набор не полный. Еды на несколько дней точно хватит, холодильник нормальный. Выживем. Специально список запасов не делаю, просто всегда так было, потому что жизнь научила быть готовой - покупать не тогда, когда надо, а когда в магазине есть. Это очень неудобно - склады дома создавать, но много раз убедилась: выручает в нужный момент.
Уно ПРИТС, пенсионер:
- Мне уже за 80 лет, какие запасы? Зачем? Магазин недалеко, прогуляться до него не проблема, а шевелиться для здоровья полезно. Что может случиться? Ничего уже не боюсь.
Артур ВАРУНОВ, бухгалтер:
- В нашей семье жена за запасы отвечает. Потихоньку собирает - растительное масло, гречка, макароны, соль, сахар... Думаю, что стратегический запас есть - создается по принципу того, что может исчезнуть из продажи. Воды только нет, но если что - есть дача на Чудском озере, там скважина. В любом случае выживем.
Алексей ИЛЬЯСОВ, безработный:
- Ничего в закромах нет, потому что покупать не на что - я безработный. Раньше зарабатывал достаточно много, но тратил на разные развлечения и свои страсти. Но скажу, что делать запасы важно и нужно. Запасайтесь, не будьте дураками.
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